Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đang chỉ đạo, đôn đốc 5 vụ án 22/07/2024 15:55

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm 2024.

Vụ Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, xảy ra từ năm 2011-2015 tại cụm khu dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) là một trong năm vụ án Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đang theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc. Ảnh: CAHG

Cụ thể, toàn tỉnh xảy ra 164 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng một vụ so với cùng kỳ năm 2023 và tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua phân tích cho thấy nhóm tội phạm xảy ra nhiều nhất là các tội xâm phạm sở hữu và xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, với 153 vụ, chiếm 78,1% tổng số vụ tội phạm.

Cũng trong sáu tháng qua, toàn tỉnh phát hiện năm vụ tội phạm về tham nhũng. Trong đó, có ba vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và hai vụ tham ô tài sản; tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt và gây thiệt hại hơn 9,45 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, trong tội tham ô tài sản nổi lên là việc lợi dụng vị trí được giao quản lý tiền thực hiện chế độ chính sách cho người cao tuổi, người nghèo và quản lý tiền bán hàng hóa để chiếm đoạt.

Còn đối với tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trên địa bàn tỉnh có tình trạng cán bộ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao bình xét sai đối tượng được bố trí nền tái định cư. Ký và ban hành văn bản về quản lý sử dụng đất nhưng không xin chủ trương theo thẩm quyền dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, có tình trạng cán bộ công an thực hiện không đúng quy trình cấp biển số xe mô tô để trục lợi.

Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 510 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã giải quyết 476 tin, trong đó, khởi tố 278 tin, không khởi tố 154 tin và tạm đình chỉ giải quyết bốn tin.

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh Hậu Giang cũng đã phát hiện tám vụ tội phạm về kinh tế. Trong đó, tập trung ở các hành vi vi phạm như: kê khai thuế không đúng thực tế hoạt động kinh doanh; làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tháng 5-2024, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, TP triệt phá thành công một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAHG

Ngoài ra, ngành chức năng cũng phát hiện 58 vụ vi phạm hành chính về trật tự quản lý kinh tế, với hành vi vi phạm phổ biến là vận chuyển , buôn bán hàng cấm và hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối với công tác điều tra, xử lý tội phạm, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết sáu tháng qua, cơ quan điều tra hai cấp đã làm rõ 135/164 vụ, bắt 201 đối tượng liên quan, tỉ lệ phá án đạt hơn 82%. Trong đó, đã làm rõ 33/41vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Nổi bật là lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang đã nhanh chóng điều tra, khám phá nhanh vụ bắt giữ người trái pháp luật và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Châu Thành A. Qua đó, giải cứu an toàn cho nạn nhân và bắt giữ bốn đối tượng gây án.

Cạnh đó, đã khởi tố năm vụ án liên quan tội phạm tham nhũng, chức vụ với 15 bị can; đã thu hồi, khắc phục hậu quả hơn 766 triệu đồng. Khởi tố tám vụ về các tội phạm kinh tế, với 10 bị can; ba vụ với ba bị can về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản và 49 vụ với 84 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với năm vụ án nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đang theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, đến nay cơ quan điều tra đã chuyển VKSND cùng cấp ba vụ án, đề nghị truy tố tám bị can.