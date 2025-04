Nhân viên ngân hàng ngăn kịp thời cụ bà chuyển hơn 200 triệu cho kẻ lừa đảo 25/04/2025 20:31

(PLO)- Một cụ bà 71 tuổi ở Sơn La suýt mất 220 triệu đồng tiết kiệm vì nghe theo cuộc gọi giả danh công an.

Ngày 25-4, bà Vũ Thị L (71 tuổi; ngụ thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), đến giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank huyện Mai Sơn, với yêu cầu rút sổ tiết kiệm và chuyển toàn bộ số tiền 220 triệu đồng cho một người mang tên Lê Văn Ngọc.

Đây là khoản tiền tiết kiệm mà gia đình bà dành dụm nhiều năm cho bà dưỡng già.

Trong quá trình giao dịch, hai nhân viên ngân hàng là chị Hà Thị Vân (thủ quỹ chính) và chị Đào Thị Ngọc Trinh (giao dịch viên phòng Kế toán - Ngân quỹ) nhận thấy bà Lan có nhiều biểu hiện bất thường.

Cụ bà 71 tuổi suýt mất hơn 200 triệu tiền dưỡng già vì cuộc gọi giả danh công an. Ảnh CACC

Bà L trả lời ấp úng, lý do chuyển tiền không rõ ràng, tỏ ra hoang mang và vội vã.

Với sự cẩn trọng và kinh nghiệm trong ngành, hai nhân viên đã chủ động tạm dừng giao dịch, hỏi kỹ thêm thông tin và nhanh chóng liên hệ với lực lượng Công an thị trấn Hát Lót để phối hợp xác minh.

Tại cơ quan chức năng, bà L cho biết vừa nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an điều tra, thông báo rằng bà có liên quan đến đường dây ma túy và yêu cầu phải chuyển ngay toàn bộ tiền để phục vụ điều tra. Đối tượng còn đe dọa nếu bà tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai, kể cả người thân, thì sẽ nặng tội thêm.

Vì quá hoảng loạn và tin rằng mình "vô tình bị dính vào vụ án", bà Lan lập tức tới ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền. Rất may, nhờ sự cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của hai nhân viên ngân hàng cùng lực lượng công an địa phương, số tiền 220 triệu đồng đã được giữ lại an toàn.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, lợi dụng danh nghĩa cơ quan chức năng để đánh vào tâm lý sợ hãi của người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Người dân cần bình tĩnh, xác minh thông tin qua các kênh chính thức, hoặc liên hệ cơ quan công an nơi cư trú khi gặp những tình huống tương tự.