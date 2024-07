24 cán bộ tỉnh Hậu Giang bị điều tra liên quan tham nhũng 10/07/2024 19:04

(PLO)- Thống kê đến nay, có 14 vụ với 24 bị can bị Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố liên quan tội phạm tham nhũng.

Trong báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sáu tháng đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh Hậu Giang cho biết các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đang thụ lý 14 vụ án tham nhũng với 24 bị can.

Trong sáu tháng đầu năm 2024, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đề nghị khởi tố vụ lợi dụng, chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ xảy ra tại Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp).

Từ trái qua: Các bị can Trần Không Dận, Nguyễn Thanh Diện và Bạch Việt Mến

Cụ thể, các bị can trong vụ án đã bình xét, cấp nền không đúng diện đối tượng cho 69 trường hợp, tương ứng 69 nền tại dự án, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 3,5 tỉ đồng.

Theo tìm hiểu của PV, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Thông báo kết thúc điều tra vụ án, đồng thời cho biết đã ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đó là Nguyễn Văn Thắng, Trần Không Dận (hai cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp); Nguyễn Thanh Diện, cựu Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Phụng Hiệp) và Bạch Việt Mến, cựu Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành (trước đó là Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương).

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đề nghị khởi tố vụ Nguyễn Nhật Hoàng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Phụng Hiệp. Cơ quan chức năng xác định bị can Hoàng có hành vi thông qua các nguồn quỹ của các mạnh thường quân đóng góp làm từ thiện để lấy tiền để tiêu xài cá nhân, với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Về kết quả xử lý tài sản tham nhũng, Thanh tra tỉnh Hậu Giang cho biết thống kê trong sáu tháng đầu năm 2024, tổng số tiền sai phạm hơn 15 tỉ đồng, đã thu hồi được gần 1,2 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Công an chuyển đến ba vụ công an xã, công an huyện lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc cấp biển số xe.