Thêm 1 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 95-02D bị bắt

Thêm 1 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 95-02D bị khởi tố 28/10/2024 13:04

(PLO)- Bị can Lý Thanh Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố để điều tra tội nhận hối lộ.

Ngày 28-10, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú một Phó Giám đốc và một đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D. Cùng với đó, Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can.

Bị can Lý Thanh Thiện, Phó Giám đốc và bị can Ngô Thành Lợi, đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D bị khởi tố để điều tra tội nhận hối lộ. Ảnh: CAHG

Cụ thể, Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lý Thanh Thiện (32 tuổi, nơi thường trú huyện Phụng Hiệp) và Ngô Thành Lợi (31 tuổi, thường trú TP Cần Thơ).

Trong đó, bị can Thiện là Phó Giám đốc, còn bị can Lợi là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D. Cả hai bị can trên bị Công an khởi tố để điều tra tội nhận hối lộ.

Trước đó, cũng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can Quách Văn Thuấn (43 tuổi ngụ TP Vị Thanh), cựu Phó Giám đốc Trung tâm. Đồng thời, Công an cũng đã ra Lệnh cấm rời khỏi nơi cư trú đối với bị can Thuấn.

Bị can Thuấn bị Công an khởi tố để điều tra liên quan vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ năm 2020-2023.

Theo tìm hiểu, bị can Thuấn từng Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-02D (trụ sở tại xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A). Khoảng năm 2021, Thuấn nghỉ việc và chuyển đến công tác tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 95-03D (trụ sở tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy). Bị can Thuấn cũng đã nghỉ việc tại đây từ tháng 3-2024.

Bị can Ngô Minh Khang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Hậu Giang 95-01D bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ. Ảnh: CAHG

Liên quan vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ năm 2020-2023, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Minh Khang (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Hậu Giang 95-01D để điều tra tội nhận hối lộ.

Công ty CP đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Hậu Giang 95-01D trụ sở tại số 420, Quốc lộ 1, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hiện, Công ty này còn khoảng 36% vốn nhà nước và ông Khang được chỉ định là đại diện.