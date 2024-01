Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị bắt

Tối 11-1, nguồn tin của PLO cho hay sáng cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp).

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Không Dận, Phó chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Thanh Diện, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Ảnh: THẾ PHONG

Các bị can vừa bị bắt gồm: Ông Trần Văn Thắng, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp; ông Trần Không Dận, Phó chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp và ông Nguyễn Thanh Diện, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. Ba bị can này bị bắt để tiếp tục điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, tháng 11-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang ra Quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định từ năm 2011-2015, các bị can Thắng, Dận và Diện thời điểm đó là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng bình xét các hộ dân vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp). Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các bị can đã có nhiều sai phạm trong việc xét, cấp các hộ vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương.

Hậu quả, có 69 trường hợp, tương đương 69 nền được cấp sai đối tượng. Từ đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,5 tỉ đồng.

CHÂU ANH