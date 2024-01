Hậu Giang: Khởi tố vụ án sai phạm ở dự án cụm dân cư vượt lũ Cây Dương

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hậu Giang đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương .

Ngày 10-1, Công an Hậu Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp) để điều tra theo quy định pháp luật.

Hồi tháng 5-2022, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương (huyện Phụng Hiệp). Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, tháng 1-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sai phạm ở dự án cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương đến Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đồng thời kiến nghị khởi tố vụ án.

Tiếp nhận hồ sơ và điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hậu Giang xác định từ khoảng năm 2011-2015, Hội đồng bình xét vào cụm dân cư vượt lũ huyện Phụng Hiệp đã bình xét cho 250 người, tương ứng 250 nền, được mua trả chậm tại dự án này.

Tuy nhiên, qua xác minh, có 69 trường hợp tương ứng 69 nền, đã được bình xét không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 3,57 tỉ đồng.

Như PLO thông tin, năm 2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kết luận thanh tra đối với dự án cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương và chỉ ra nhiều sai phạm.

Cụ thể, đoàn thanh tra xác định việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn nhiều sai sót, chưa đúng quy định. Có trường hợp dù không nằm trong quyết định quy hoạch đất để thực hiện dự án nhưng vẫn được thu hồi đất. Thậm chí có trường hợp là người thân của chủ tịch UBND thị trấn, dù không đúng đối tượng nhưng vẫn được xét mua nền trong cụm dân cư vượt lũ này.

Đơn cử, trường hợp của ông Bạch Thái Triều là anh ruột ông Bạch Việt Mến, Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương. Ông Triều được xét mua nền trả chậm trong khu dân cư vượt lũ. Tuy nhiên sau đó, cùng thửa đất ông này lại được giải quyết một nền tái định cư tập trung do bị ảnh hưởng bởi một dự án khác.

Qua thanh tra, đoàn công tác còn phát hiện việc xét ưu tiên mua nền trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ này có 51 trường hợp sai đối tượng. Đáng nói, trường hợp ông Huỳnh Văn On, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện, được hỗ trợ tái định cư phân tán đô thị nhưng lại giải quyết cho mua một nền trả chậm trong cụm dân cư vượt lũ.

