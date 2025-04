Phòng Hồ sơ nghiệp vụ hỗ trợ tìm người thân 2 bé đi lạc khi xem sơ duyệt lễ 30-4 26/04/2025 11:15

(PLO)- Tổ công tác Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an TP.HCM đã kịp thời hỗ trợ hai trẻ em đi lạc trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trung tâm.

Lực lượng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ được tăng cường làm nhiệm vụ tại khu vực đường Lê Lai – chợ Bến Thành trong thời gian diễn ra chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), tối 25-4.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện hai trẻ em đi lạc giữa đám đông.

Lực lượng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã hỗ trợ tìm được người thân cho bé trai đi lạc giữa đám đông. Ảnh: CA

Một trường hợp được các đoàn viên trong đơn vị nhanh chóng phát loa thông báo và hỗ trợ tìm được người thân ngay tại hiện trường.

Trường hợp còn lại được tổ công tác bàn giao cho Công an phường Bến Thành để tiếp tục hỗ trợ, liên hệ với gia đình.

Theo Công an TP.HCM, những hành động nhỏ nhưng đầy trách nhiệm và nhân văn này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho chương trình sơ duyệt mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì dân.

Đây cũng là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an TP.HCM trong dịp cao điểm phục vụ Đại lễ 30-4.