Sắp xóa tên Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam sau gần 20 năm tồn tại 13/01/2026 11:31

(PLO)- Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam sẽ chuyển giao từ Bộ Y tế về UBND TP Đà Nẵng quản lý, tính toán phương án đổi tên thành Bệnh viện Hữu nghị Việt - Hàn Đà Nẵng.

Chiều tối nay (13-1), Sở Y tế TP Đà Nẵng sẽ báo cáo UBND TP này để xin ý kiến Bộ Y tế về phương án tiếp nhận, chuyển giao Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (trực thuộc Bộ Y tế) về UBND TP Đà Nẵng quản lý.

UBND TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận quản lý Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam từ Bộ Y tế. Ảnh: TN

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, chiều qua (12-1), Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm triển khai công tác tiếp nhận Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Theo báo cáo tại cuộc họp, việc tiếp nhận Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam theo nguyên tắc tiếp nhận nguyên trạng, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật.

TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận bao gồm toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, trang thiết bị, kinh phí, hoạt động chuyên môn và các hồ sơ, tài liệu liên quan tại thời điểm bàn giao theo quy định đối với từng nội dung.

Đại biểu dự họp thảo luận, kiến nghị một số nội dung liên quan đến thời điểm chính thức hoạt động, đổi tên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thành Bệnh viện Hữu nghị Việt – Hàn Đà Nẵng, công tác tổ chức cán bộ, tài chính, tài sản, chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể…

Tại cuộc họp, bà Thi giao Sở Y tế khẩn trương chuyển toàn bộ nội dung, biểu mẫu theo từng lĩnh vực cho các sở, ngành, đơn vị liên quan để phối hợp rà soát, tổng hợp và có ý kiến.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND TP trước 19 giờ ngày 13-1 để UBND TP gửi Bộ Y tế xin ý kiến, trao đổi, thống nhất.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức hội nghị chuyển giao bệnh viện này bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận nhân sự, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất và các hồ sơ, tài liệu liên quan của bệnh viện, hoàn thành trước ngày 30-1.

Các sở, ngành liên quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ đề nghị tiếp nhận Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam và đổi tên thành Bệnh viện Hữu nghị Việt – Hàn Đà Nẵng, trình UBND TP dự thảo quyết định tiếp nhận, đổi tên, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bệnh viện mới.