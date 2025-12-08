Ngắm siêu tàu đổ bộ America USS Tripoli của Hải quân Hoa Kỳ trên vịnh Đà Nẵng 08/12/2025 17:23

(PLO)- Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA 7) và tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) đã đến TP Đà Nẵng.

Chiều 8-12, đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ gồm tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA 7), tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62) tiến vào vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị kéo dài bốn ngày.

Tàu đổ bộ lớp America USS Tripoli (LHA 7) trên vịnh Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cập cảng Tiên Sa chiều cùng ngày là tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62).

Đây là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên là USS Chancellorsville. Tháng 3-2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls.

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Robert Smalls (CG 62). Ảnh: TẤN VIỆT

USS Tripoli (LHA 7) là tàu tấn công đổ bộ lớp America thứ hai của Hoa Kỳ. Tàu có chiều dài hơn 257 m, rộng hơn 32 m, lượng giãn nước hơn 44.000 tấn, đạt vận tốc tối đa 25 hải lý/giờ nhờ động cơ diezen - tuốc bin khí.