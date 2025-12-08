Thanh Hóa rà soát 308 dự án chậm tiến độ, gây lãng phí 08/12/2025 12:19

(PLO)- Tỉnh Thanh Hóa rà soát toàn diện 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án có sử dụng đất tồn đọng kéo dài nhiều năm, chậm tiến độ, gây lãng phí để xử lý dứt điểm.

Sáng 8-12, tại kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2024. Nội dung nổi bật là việc tỉnh đã triển khai đợt rà soát quy mô lớn đối với các dự án tồn đọng, tăng cường thanh tra, kiểm tra để làm sạch môi trường đầu tư.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, trong lĩnh vực đầu tư, kết quả nổi bật nhất là tỉnh đã tiến hành rà soát toàn diện 308 dự án đầu tư trực tiếp và dự án có sử dụng đất tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Ông Tuấn nhấn mạnh đây là lần rà soát có quy mô lớn nhất trong nhiệm kỳ, nhằm xử lý dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát chuyên đề. Ảnh: ĐT

Kết quả cho thấy 280/308 dự án đang được xử lý theo đúng kế hoạch; 28 dự án đã hoàn thành việc xử lý, bao gồm các dự án bị chấm dứt hoạt động, đang xem xét chấm dứt hoặc được tháo gỡ vướng mắc để tái khởi động.

Đối với 23 dự án trọng điểm được chất vấn, đã có 10 dự án gỡ được vướng mắc lớn và chuyển sang giai đoạn triển khai thuận lợi. Nhiều dự án lớn trong công nghiệp như xi măng, lốp ô tô, dệt may, chăn nuôi công nghệ cao… đã đi vào vận hành, tạo việc làm và tăng thu ngân sách.

Trong 9 tháng năm 2025, Thanh Hóa thu hút 103 dự án mới (gồm 93 dự án trong nước và 10 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 16.505 tỉ đồng và 428,5 triệu USD. Dòng vốn đầu tư chuyển dịch tích cực vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại dịch vụ.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp. Ngành môi trường đã xử phạt 34 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 8 tỉ đồng; nhiều dự án, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm bị đình chỉ, yêu cầu khắc phục hoặc di dời.

Các sở, ngành được yêu cầu tiếp tục phối hợp với UBND cấp huyện xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định đầu tư, đồng thời giám sát chặt tiến độ các dự án xử lý rác thải – lĩnh vực còn nhiều tồn tại.

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp. Ảnh: ĐT

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, hạ tầng để tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư mới.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đầu tư, môi trường và đấu thầu được yêu cầu siết chặt hơn, bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả.