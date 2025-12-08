TP.HCM tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật đón năm mới 2026 08/12/2025 15:55

(PLO)- Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật ngày 1-1-2026 chào đón chào năm mới tại TP.HCM được tổ chức ở bốn điểm, gồm ba điểm tầm cao, một điểm tầm thấp.

Ngày 8-12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2026 tại TP.HCM.

Theo đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật được diễn ra từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 1-1-2026. Điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức ở ba điểm, gồm Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu Trung tâm TP mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại một điểm là Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

TP.HCM có 4 điểm bắn pháo hoa nghệ thuật đón năm mới 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật đón chào năm mới 2026.

Cụ thể, chương trình đón chào năm mới 2026 (countdown) diễn ra vào đêm 31-12-2025 tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Dự kiến mở rộng thêm khu vực trục đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và phía trước Nhà hát TP theo hướng xã hội hóa.

Chương trình “Khơi sóng bình minh 2025” được tổ chức bao gồm các hoạt động như giải chạy bộ, đồng diễn Yoga đón bình minh buổi sáng ngày 31-12 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu; chương trình nghệ thuật “Khơi sóng bình minh” buổi tối ngày 31-12 tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu; ngày hội văn hóa Ẩm thực từ ngày 27-12-2025 đến ngày 1-1-2026 tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu; chương trình nghệ thuật ngoài trời đón chào năm mới Tết Dương lịch 2026 tại Khu vực Công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ, phường Bình Dương vào ngày 31-12.

TP.HCM cũng tổ chức chương trình nghệ thuật vào đêm 31-12 tại các phường, xã: Dầu Tiếng, Xuân Sơn, Bình Khánh, Gò Vấp, Phú Thạnh.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá lần lượt trong hai đêm 31-12-2025 và 1-1-2026.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các khu chế xuất, khu công nghiệp lần lượt trong hai đêm 27-12 và 28-12.

Liên quan các hoạt động thể thao đón chào năm mới 2026, TP.HCM tổ chức Giải Marathon TP.HCM lần XII năm 2026 “HCMC Marathon 2026” từ ngày 9-1 đến 11-1-2026. Tổ chức Giải Việt dã TP.HCM chào năm mới 2026 vào ngày 28-12 tại các tuyến đường trên địa bàn phường Bình Dương. Ngoài ra, còn có Giải chạy núi Dinh từ nguồn xã hội hóa.

UBND TP.HCM phân công Sở Văn hóa và Thể thao chủ động trong công tác tổ chức đấu thầu, chọn thầu, ký kết hợp đồng với các đơn vị có năng lực thi công thực hiện các hạng mục âm thanh, ánh sáng, sân khấu… phục vụ công tác tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan vận động xã hội hóa tổ chức thực hiện các chương trình: Chương trình đón chào năm mới 2026 (countdown), Chương trình “Khơi sóng bình minh”, Chương trình nghệ thuật ngoài trời chào mừng Tết Dương lịch 2026…

Công an TP.HCM có kế hoạch đảm bảo phương án phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, phân luồng và điều tiết an toàn giao thông cho các hoạt động.

Phối hợp, hỗ trợ có đơn vị có liên quan chốt chặn không cho phương tiện lưu thông vào các tuyến đường để tổ chức chương trình Đón chào năm mới 2026 và có lộ trình thay thế để không xảy ra tình trạng kẹt xe trong thời gian chốt chặn; phối hợp thông báo đến người dân về việc phân luồng giao thông tại các khu vực tổ chức hoạt động…