Hàng ngàn người dân ngắm pháo hoa trong mưa mừng Quốc khánh 2-9 02/09/2025 22:43

(PLO)- Dù trời mưa nhưng hàng ngàn người dân tại các phường Sài Gòn, phường Vũng Tàu vẫn cố gắng thưởng thức những màn pháo hoa đầy màu sắc dịp Quốc khánh 2-9.

Đúng 21 giờ (2-9), người dân TP HCM mới đã được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Năm nay, pháo hoa được bắn đồng loạt tại tại 4 địa điểm. Trong đó, 3 điểm tầm cao gồm: Đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Cùng với đó là 1 điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới). Màn bắn pháo hoa sẽ kéo dài trong 15 phút.

Khác với phường Bình Dương, tại phường Sài Gòn và phường Vũng Tàu, trời mưa như trút nước nên việc bắn pháo hoa và người dân thưởng thức pháo hoa cũng bị ảnh hưởng không ít.

Tuy vậy, việc xem pháo hoa dưới mưa đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt đối với nhiều người.

Pháo hoa tại Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh dưới trời mưa. Ảnh: THĂNG BÌNH

Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) – Công an TP.HCM điều chỉnh giao thông trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25-8-1945 - 25-8-2025).

Người dân đội mưa xem chương trình nghệ thuật đặc biệt, cầu truyền hình trực tiếp tối 2.9 với chủ đề Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa, diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trước giờ chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra.

Trong đó, có chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Quốc khánh 2-9 tại tầm cao (03 điểm): Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Trung tâm Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Pháo hoa trên bầu trời tại Quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ảnh: KHÁNH LY

Tại Quảng trường công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu), hàng ngàn người dân và du khách đã hòa mình trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập", kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chương trình có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TP.HCM, nguyên lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Người dân tại phường Vũng Tàu theo dõi từng đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời. Ảnh: KHÁNH LY

Điểm cầu Vũng Tàu được kết nối trực tiếp với hai điểm cầu Sài Gòn và Bình Dương, cùng hòa nhịp trong sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc biệt này.

Chương trình do Sở VH&TT TP. HCM phối hợp tổ chức, quy tụ hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Trọng Tấn, Anh Thơ, Đức Phúc, Hương Tràm, Giang Hồng Ngọc, cùng các vũ đoàn và nhóm nghệ thuật nổi tiếng.

Đêm 2-9, phường Vũng Tàu mưa lớn, chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập buộc phải tạm hoãn một thời gian. Gần 20 giờ 30 phút chương trình chính thức được bắt đầu.

Tại điểm cầu phường Bình Dương, tham dự có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Chí Trung, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP.HCM, cùng nhiều lãnh đạo và hàng trăm ngàn người dân đến theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Những màn pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời tại điểm cầu Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận của PV, thời tiết của điểm cầu Bình Dương không gặp mưa lớn, do đó chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập và bắn pháo hoa diễn ra trong không khí hào hùng, phấn khởi của người dân theo dõi.