Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia dự lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey 08/12/2025 12:29

(PLO)- Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế, giao thương, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Sáng 8-12, dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, chính quyền tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng đã long trọng khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự Lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey.

Trục giao thương mới giữa hai nền kinh tế

Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hình thành trục giao thương mới giữa hai nền kinh tế, góp phần hoàn thiện mạng lưới cửa khẩu, logistics và kết nối liên vận trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia.

Việc đưa cặp cửa khẩu vào vận hành không chỉ cụ thể hóa tầm nhìn phát triển đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất mà còn tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân. Tân Nam – Meun Chey được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển quan trọng, từng bước kết nối rộng hơn đến các quốc gia ASEAN thông qua hệ thống đường bộ khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Ảnh: LA

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lễ khai trương mở ra “cánh cửa giao thương mới” và tăng thêm một “nhịp cầu hữu nghị” giữa hai dân tộc. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia có gần sáu thập kỷ duy trì quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện. Nhân dân hai nước luôn xem nhau như anh em, cùng hỗ trợ trong các giai đoạn đấu tranh cũng như phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện thương mại song phương duy trì bình quân khoảng 10 tỉ USD/năm và nhiều khả năng đạt 12 tỉ USD vào năm 2025. Theo Thủ tướng, các cửa khẩu quốc tế dọc biên giới là “điểm sáng” trong kết nối kinh tế và việc khánh thành Tân Nam – Meun Chey thể hiện rõ tinh thần tin cậy, hợp tác chặt chẽ giữa hai Chính phủ.

Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey chính thức khai trương, đưa vào hoạt động. Ảnh: LA

“Vành đai an ninh – nhịp cầu hữu nghị – động lực tăng trưởng”

Từ đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung “5 tăng cường” gồm: phối hợp quản lý biên giới; đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan; kết nối hạ tầng kinh tế biên mậu; liên kết vùng và hợp tác địa phương; tăng vai trò doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng.

Thủ tướng cũng tin tưởng cặp cửa khẩu mới sẽ là hình mẫu trong chuyển đổi số, hiện đại, văn minh, góp phần xây dựng vùng biên giới Việt Nam - Campuchia trở thành “vành đai an ninh – nhịp cầu hữu nghị – động lực tăng trưởng”.

Thủ tướng kỳ vọng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy hai nước hoàn tất phân giới cắm mốc đối với 16% đoạn biên giới còn lại và hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD trong những năm tới.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey. Ảnh: LA

Thủ tướng Hun Manet đánh giá lễ khánh thành là minh chứng cho mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa Campuchia và Việt Nam. Theo ông, việc chính thức vận hành cửa khẩu cùng hệ thống hạ tầng hỗ trợ sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao phúc lợi người dân hai nước, đặc biệt tại Tây Ninh và Prey Veng.

Thủ tướng Campuchia cũng khuyến khích các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, đề ra chiến lược tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh các lĩnh vực có tiềm năng lớn như nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thương mại xuất khẩu.

Ông Hun Manet đồng thời đề nghị hai nước xúc tiến đưa cặp cửa khẩu vào danh sách phù hợp với Hiệp định hàng hóa quá cảnh và Nghị định thư triển khai vận tải đường bộ, nhằm tăng tối đa hiệu quả khai thác.