Tây Ninh quy hoạch chiến lược Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài 27/09/2025 18:33

(PLO)-UBND tỉnh Tây Ninh vừa công bố quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045, kỳ vọng hình thành cực tăng trưởng mới và cửa ngõ hội nhập quốc tế.

Ngày 27-9, tại Tây Ninh, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Mộc Bài trở thành trung tâm kinh tế biên giới hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh (trái) nhận quyết định phê duyệt quy hoạch KKTCK Mộc Bài từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn. Ành: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi lễ, bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng), công bố Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 11-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở pháp lý để phát triển Mộc Bài theo hướng bền vững, gắn với hợp tác quốc tế và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh﻿ xem kế hoạch thực hiện quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: NGUYỄN TIẾN



Theo quy hoạch, KKTCK Mộc Bài có diện tích hơn 21.000 ha, trải trên địa bàn các xã Bến Cầu, Phước Chỉ và một phần xã Long Thuận. Đến năm 2045, nơi đây được định hướng thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, trung tâm dịch vụ cửa khẩu đa chức năng, có cảng trung chuyển container quốc tế, logistics, tài chính, thương mại và dịch vụ biên giới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá, Mộc Bài đã được xác định là một trong những KKTCK trọng điểm, song vẫn còn hạn chế về hạ tầng và thu hút đầu tư. Ông đề nghị Tây Ninh sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu, chú trọng bảo vệ sinh thái, di tích văn hóa, tạo dựng hình ảnh biểu tượng quốc gia, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đồ án quy hoạch xác định năm phân vùng phát triển: biên giới - cửa khẩu; công nghiệp - logistics; đô thị - dịch vụ; du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ Đông; nông nghiệp công nghệ cao gắn với văn hóa truyền thống. Quy mô dân số đến năm 2045 dự báo đạt 210.000 - 310.000 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, Tây Ninh sẽ sớm trình Chính phủ Đề án thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho Mộc Bài về đất đai, thuế, hải quan, kinh tế ban đêm... để tạo lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn ngay khi cơ chế đặc thù được ban hành.

“Biến tiềm năng thành hiện thực, biến khát vọng thành thành công”, ông Thanh nói và khẳng định với sự quan tâm của Trung ương, quyết tâm của địa phương, Mộc Bài sẽ vươn lên thành cửa ngõ kinh tế quốc tế hiện đại, hội nhập sâu rộng.