Gần 3.200 'mắt thần' giúp công an phá án, giữ gìn an ninh ở Tây Ninh 25/09/2025 11:26

Tỉnh Tây Ninh đang có gần 3.200 camera giám sát, phủ khắp từ thành thị đến nông thôn, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phòng, chống tội phạm.

Tây Ninh mở rộng mạng lưới camera giám sát, siết chặt an ninh trật tự. ẢNH: NGUYỄN TIẾN

Lúc đầu, camera được lắp đặt nhằm ghi nhận vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn, lấn vạch… giúp lực lượng chức năng xử lý. Theo thời gian, hệ thống này mang lại hiệu quả to lớn, giúp cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự tốt hơn.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, mỗi ngày tiếp nhận 10–15 tin báo từ dữ liệu camera, phục vụ truy vết, làm rõ nhiều vụ trộm cắp, cướp giật.

Đến nay, hệ thống đã hỗ trợ khám phá hàng trăm vụ án, xử lý hàng ngàn vi phạm. Trong lĩnh vực giao thông, trung bình mỗi năm camera giúp CSGT xử phạt hơn 1.500 trường hợp, đồng thời đánh giá chính xác lưu lượng phương tiện để kịp thời điều tiết, phòng ngừa ùn tắc.

Camera giám sát giúp CSGT xử phạt hơn 1.500 trường hợp, phục vụ điều tra 39 vụ án. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Thượng tá Nguyễn Thanh Cao, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: “Chỉ tính từ đầu năm 2025, đơn vị đã dùng dữ liệu camera phục vụ điều tra 39 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Có những vụ giết người, gây rối trật tự công cộng, nếu không có hình ảnh từ camera, việc phá án sẽ mất nhiều thời gian hơn”.

Thực tế, công an phá nhiều vụ án phức tạp nhờ hệ thống này. Điển hình, trong một vụ giết người xảy ra tại TP.HCM, đối tượng bỏ trốn qua địa bàn Tây Ninh. Dữ liệu camera đã nhanh chóng cung cấp lộ trình, biển số phương tiện, giúp công an truy bắt thành công chỉ sau thời gian ngắn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh sử dụng hệ thống camera để theo dõi, kịp thời điều tiết lưu lượng phương tiện, góp phần phòng ngừa ùn tắc giao thông. ẢNH: PHÒNG CSGT

Không chỉ hỗ trợ điều tra, camera còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm, góp phần kéo giảm các loại tội phạm đường phố như cướp giật, đua xe trái phép.

Sắp tới, Công an Tây Ninh sẽ phối hợp với các ngành mở rộng hệ thống, đồng bộ kết nối với Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh để phát huy tối đa hiệu quả. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn, trong tương lai, camera có thể tự động nhận diện hành vi vi phạm, dự báo điểm nóng về an ninh, giúp lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa tội phạm.

Hệ thống camera giám sát tại Tây Ninh không chỉ là công cụ công nghệ, mà đã trở thành “mắt thần” giữ gìn trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh.