Hình hài đường Hồ Chí Minh đoạn qua cửa ngõ Tây Ninh 25/09/2025 10:48

(PLO)-Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa qua cửa ngõ Tây Ninh đang tăng tốc thi công, kỳ vọng hoàn thành cuối năm nay, mở rộng kết nối vùng kinh tế Nam bộ.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An (nay là tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh).

Dự án được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt từ năm 2007, có quy mô đường cấp 3 với 2 làn xe.

Sau một thời gian tạm ngưng, dự án được khởi động trở lại nhằm nối thông toàn tuyến, khai thác hiệu quả nguồn vốn nhà nước đã đầu tư và giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm nay.

Dự án được khởi công từ năm 2009, tổng chiều dài 73 km, vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2021 nhưng phải dừng lại do thiếu vốn. Từ cuối năm 2024, dự án được bố trí nguồn vốn mới và khởi động trở lại.

Theo thiết kế, điểm đầu tuyến tại xã Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM)

Điểm cuối kết nối với Quốc lộ N2 ở Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh mới). Toàn tuyến được chia thành ba gói thầu chính.

Trong đó, đoạn qua TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) dài 31,5 km từ Bàu Bàng đến sông Sài Gòn hiện có tiến độ nhanh nhất.

Trên tuyến này, sáu cây cầu đã hoàn thành, gồm: Kênh Phước Hòa, Cây Trường, Bà Tứ, Thị Tính, Suối Tre và Thanh An.

Hiện tại, gần như toàn bộ gói thầu dài 31 km qua TP.HCM đã hoàn tất thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo trên tuyến chính.

Trên công trường đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Tây Ninh, hàng loạt máy móc cùng các công nhân được huy động để thi công rải cấp phối, lu lèn mặt đường, chờ thảm nhựa.

Đáng chú ý, cầu Thanh An – dài hơn 600 m, bắc qua sông Sài Gòn – là hạng mục lớn nhất với vốn đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Cầu có 12 trụ, tĩnh không cao nhất 7 m, đảm bảo tàu thuyền trọng tải lớn lưu thông. Hiện, mặt cầu đã được thảm nhựa, chỉ còn hoàn thiện sơn vạch và hệ thống chiếu sáng.

Trên tuyến, 14 cây cầu (gồm 11 cầu cải tạo và ba cầu mới: Trảng Bàng, An Hòa, Rạch Nhum) đều đã lao lắp dầm xong, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoàn thiện.

Tại nút giao với Quốc lộ 22 (Tây Ninh), hệ thống đường lên xuống, nền và cấp phối đá dăm đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng thảm nhựa. Các hạng mục an toàn giao thông như biển báo, hộ lan, đèn phản quang đã được lắp đặt đồng bộ.

Theo quy hoạch, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn đầu, tuyến khai thác 2 làn xe, sau đó sẽ mở rộng theo nhu cầu phát triển.