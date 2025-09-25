Hình hài đường Hồ Chí Minh đoạn qua cửa ngõ Tây Ninh

(PLO)-Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa qua cửa ngõ Tây Ninh đang tăng tốc thi công, kỳ vọng hoàn thành cuối năm nay, mở rộng kết nối vùng kinh tế Nam bộ.
Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, đi qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An (nay là tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh).
Sau một thời gian tạm ngưng, dự án được khởi động trở lại nhằm nối thông toàn tuyến, khai thác hiệu quả nguồn vốn nhà nước đã đầu tư và giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Hiện tại, gần như toàn bộ gói thầu dài 31 km qua TP.HCM đã hoàn tất thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp biển báo trên tuyến chính.
Theo quy hoạch, đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Giai đoạn đầu, tuyến khai thác 2 làn xe, sau đó sẽ mở rộng theo nhu cầu phát triển.