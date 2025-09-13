TP.HCM tăng tốc thi công Quốc lộ 50, mở rộng kết nối với Tây Ninh 13/09/2025 11:10

(PLO)-Dự án mở rộng Quốc lộ 50 với tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng đang được đẩy nhanh, kỳ vọng gỡ điểm nghẽn cửa ngõ Nam TP.HCM và kết nối các tỉnh.