TP.HCM tăng tốc thi công Quốc lộ 50, mở rộng kết nối với Tây Ninh

Đô thị

NGUYỄN TIẾN

(PLO)-Dự án mở rộng Quốc lộ 50 với tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng đang được đẩy nhanh, kỳ vọng gỡ điểm nghẽn cửa ngõ Nam TP.HCM và kết nối các tỉnh.

Sau gần ba năm khởi công, dự án mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua xã Hưng Long, Bình Hưng (TP.HCM) đang được tăng tốc thi công.

quốc lộ 50-17.jpg
Dự án có tổng kinh phí gần 1.500 tỉ đồng, gồm hai hạng mục chính: xây dựng đường song hành dài hơn 4 km và mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu gần 3 km, nâng quy mô lên 34 m với sáu làn xe.
quốc lộ 50-5.jpg
quốc lộ 50-9.jpg
quốc lộ 50-12.jpg
Đây là công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc nhiều năm qua ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM đi các tỉnh Tây Ninh và đồng bằng sông Cửu Long.
quốc lộ 50-7.jpg
Theo ghi nhận của pv PLO, Quốc lộ 50 trước khi mở rộng chỉ rộng 7-8 m, thường xuyên ùn tắc do lưu lượng phương tiện lớn. Đến nay, dự án đã hoàn tất khâu giải tỏa, lắp đặt hệ thống thoát nước ở một số đoạn, song việc di dời trụ điện vẫn còn chậm.
quốc lộ 50-3.jpg
Bà Đào Thị Thê (40 tuổi, kinh doanh trên quốc lộ 50) chia sẻ: “Sau giải tỏa, nền đường thấp hơn nhà dân từ 0,5 đến hơn 1 m, gây bất tiện khi đi lại. Tôi nghe nói sắp tới đường sẽ được nâng cao, mong công trình sớm hoàn thành để việc buôn bán và sinh hoạt ổn định trở lại.”
quốc lộ 50-2.jpg
Trên đoạn cách cổng vào bãi rác Đa Phước khoảng 500 m, công nhân đang dùng xe cơ giới đào đất, đóng cừ tràm để lắp cống thoát nước. Các cống bê tông cỡ lớn cũng được tập kết dọc tuyến, chuẩn bị lắp đặt. Một công nhân cho biết đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
quốc lộ 50-1.jpg
Song song với mở rộng quốc lộ 50, TP.HCM còn xây dựng cầu Ông Thìn dài 240 m bắc qua sông Cần Giuộc, kết nối trực tiếp với tuyến mở rộng. Khi hoàn thành, toàn tuyến Quốc lộ 50 sẽ được nâng cấp lên sáu làn xe, kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4.
25febb9e630ee850b11f.jpg
quốc lộ 50.jpg
quốc lộ 50-11.jpg
Hiện nay, đoạn đường song hành Quốc lộ 50 dài hơn 4 km đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn đoạn qua nút giao Trịnh Quang Nghị (xã Bình Hưng) đang thi công. Trong khi đó, phần tuyến kéo dài qua xã Cần Giuộc (Long An ) mới dừng ở khâu giải tỏa, chưa triển khai thi công.
quốc lộ 50-14.jpg
Nhiều năm qua, Quốc lộ 50 thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm và là tuyến chính vận chuyển rác vào bãi Đa Phước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông quan trọng cho TP.HCM và vùng lân cận. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm nay.
