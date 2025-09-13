TP.HCM tăng tốc thi công Quốc lộ 50, mở rộng kết nối với Tây Ninh

(PLO)-Dự án mở rộng Quốc lộ 50 với tổng vốn gần 1.500 tỉ đồng đang được đẩy nhanh, kỳ vọng gỡ điểm nghẽn cửa ngõ Nam TP.HCM và kết nối các tỉnh.
Sau gần ba năm khởi công, dự án mở rộng Quốc lộ 50 đoạn qua xã Hưng Long, Bình Hưng (TP.HCM) đang được tăng tốc thi công.
Đây là công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc nhiều năm qua ở cửa ngõ phía Nam TP.HCM đi các tỉnh Tây Ninh và đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện nay, đoạn đường song hành Quốc lộ 50 dài hơn 4 km đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn đoạn qua nút giao Trịnh Quang Nghị (xã Bình Hưng) đang thi công. Trong khi đó, phần tuyến kéo dài qua xã Cần Giuộc (Long An ) mới dừng ở khâu giải tỏa, chưa triển khai thi công.