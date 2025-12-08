Chuyển đổi hơn 166ha rừng làm dự án thủy nông ở Gia Lai

Ngày 8-12, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai.
Cụ thể, diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 166 ha ( trong đó có hơn 15 ha rừng phòng hộ và 151 ha rừng sản xuất 151 ha).
Dự án do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn xã Ia Rsai và xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai. Diện tích thực hiện dự án 948 ha, trong đó: diện tích lòng hồ 565 ha; công trình đầu mối 222 ha; hệ thống kênh 160 ha.
Theo thiết kế, hồ chứa nước Ia Thul có dung tích 83 triệu m3, cấp nước sản xuất nông nghiệp cho 8.600 ha, nước sinh hoạt cho khoảng 28.500 người. Đồng thời, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, kết hợp giảm lũ cho hạ du.
Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, vị trí xây dựng công trình phù hợp phương án bố trí giải pháp công trình, đáp ứng yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiết kiệm chi phí đầu tư, không còn vị trí thích hợp hơn để bố trí công trình có dung tích lớn, hiệu quả tưới cao như trên, không thể chuyển sang vị trí khác để xây dựng hồ chứa được.
Vì vậy, dự án bắt buộc phải thực hiện trên diện tích rừng tự nhiên do không thể bố trí trên diện tích đất khác.
Liên quan dự án này, tháng 11-2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai. Dự kiến kinh phí triển khai hơn 4.000 tỉ đồng.
Phân giao chỉ tiêu, trách nhiệm
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 5- HĐND tỉnh Gia Lai, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy ở một số địa phương vận hành chưa đồng bộ.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 nên mục tiêu, nhiệm vụ và khối lượng công việc đặt ra là rất lớn.
Qua đó, định hướng địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, các điểm nghẽn; sắp xếp tinh gọn bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh cần khẩn trương chỉ đạo cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời, tiến hành phân giao chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, địa phương gắn với nguồn lực thực hiện, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”.
Theo dự kiến, chương trình kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10-12 và có khối lượng công việc rất lớn, với 104 báo cáo, 63 tờ trình và 65 dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.