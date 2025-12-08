Chuyển đổi hơn 166ha rừng làm dự án thủy nông ở Gia Lai 08/12/2025 17:57

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai có tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 166 ha rừng để làm dự án hồ chứa nước Ia Thul giúp cấp nước sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt; góp phần cải thiện môi trường sinh thái, kết hợp giảm lũ cho hạ du.

Ngày 8-12, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng hơn 166 ha ( trong đó có hơn 15 ha rừng phòng hộ và 151 ha rừng sản xuất 151 ha).

Đoàn công tác Bộ NN&MT và tỉnh Gia Lai khảo sát dự án hồ chứa nước Ia Thul năm 2022. Ảnh: ND

Dự án do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn xã Ia Rsai và xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai. Diện tích thực hiện dự án 948 ha, trong đó: diện tích lòng hồ 565 ha; công trình đầu mối 222 ha; hệ thống kênh 160 ha.

Theo thiết kế, hồ chứa nước Ia Thul có dung tích 83 triệu m3, cấp nước sản xuất nông nghiệp cho 8.600 ha, nước sinh hoạt cho khoảng 28.500 người. Đồng thời, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, kết hợp giảm lũ cho hạ du.

Theo Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7, vị trí xây dựng công trình phù hợp phương án bố trí giải pháp công trình, đáp ứng yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiết kiệm chi phí đầu tư, không còn vị trí thích hợp hơn để bố trí công trình có dung tích lớn, hiệu quả tưới cao như trên, không thể chuyển sang vị trí khác để xây dựng hồ chứa được.

Vì vậy, dự án bắt buộc phải thực hiện trên diện tích rừng tự nhiên do không thể bố trí trên diện tích đất khác.

Liên quan dự án này, tháng 11-2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ia Thul, tỉnh Gia Lai. Dự kiến kinh phí triển khai hơn 4.000 tỉ đồng.