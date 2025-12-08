Bí thư xã Vân Du làm Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa 08/12/2025 17:25

(PLO)- Ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 5 năm.

Chiều 8-12, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định số 3816, ông Vũ Văn Đạt – Bí thư Đảng ủy xã Vân Du, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Vân Du nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thay ông Trịnh Xuân Thúy được phân công nhiệm vụ khác.

Quyết định nêu rõ giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thi hành quyết định.

Tân Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ông Vũ Văn Đạt. Ảnh: TRẦN THANH

Ông Vũ Văn Đạt (sinh năm 1976), quê xã Nam Đồng, tỉnh Ninh Bình. Ông Đạt từng được điều động, luân chuyển qua nhiều vị trí quan trọng: Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa (cũ), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (cũ), Bí thư Huyện ủy Quan Sơn (cũ), Bí thư Huyện ủy Thạch Thành (cũ)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, ông Vũ Văn Đạt được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vân Du.