Nhờ bạn đứng tên nhà, mất 15 năm đi kiện, thắng kiện lại tiếp tục chờ

(PLO)- Nhờ bạn đứng tên nhà đất ở Việt Nam từ năm 1995, ông Huỳnh Hưng Lợi mất 15 năm đi kiện mới được tòa tuyên là chủ sở hữu; tuy nhiên đến nay ông vẫn chưa được trả lại nhà.

Gửi đơn đến Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Hưng Lợi (sinh năm 1952, người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ, hiện cư ngụ tại đường Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh, TP.HCM) phản ánh việc ông chậm được thi hành án, khiến quyền và lợi ích chính đáng của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Lợi đến báo Pháp Luật TP.HCM để phản ánh trường hợp của mình. Ảnh: AN BÌNH

15 năm đi kiện đòi nhà

Theo đó, sau quá trình tố tụng kéo dài từ năm 2009, đến ngày 9-10-2024, bằng Bản án số 901/2024/DS-PT, TAND TP.HCM đã tuyên toàn bộ nhà và đất tại 10A Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình (nay là phường Tân Sơn Hòa), TP.HCM có diện tích khuôn viên đất 466,61 m2 thuộc quyền sở hữu của ông Lợi.

Bản án xác định ông Lợi được quyền liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà đất này. Phía bà Lê Thị Vựng (bị đơn) có trách nhiệm giao trả toàn bộ nhà và đất cho ông Lợi trong thời hạn 15 ngày.

Không được nhận lại căn nhà dù đã thắng kiện, ông Lợi đã gửi đơn tới VKSND TP.HCM, mong sớm được thi hành án. Ngày 11-8-2025, Viện trưởng VKSND TP.HCM có văn bản yêu cầu Trưởng THADS TP.HCM chỉ đạo Chấp hành viên ra ngay quyết định cưỡng chế thi hành án theo quy định pháp luật để thi hành Bản án 901/2024/DS-PT của TAND TP.HCM.

Ngày 22-11-2024, Chi cục THADS quận Tân Bình đã ra Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 559. Đến ngày 7-5-2025, Cục THADS TP.HCM rút hồ sơ thi hành án lên để tiếp tục thi hành bản án.

Ngày 30-5-2025, Cục THADS TP.HCM đã ra Thông báo số 3979 yêu cầu người phải thi hành án và gia đình thực hiện nghĩa vụ, giao trả toàn bộ nhà và đất tại 10A Cửu Long cho ông Lợi.

Thông báo cũng nêu rõ, căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 62/2015, cơ quan thi hành án ấn định thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo hợp lệ, những người quản lý, sử dụng tài sản của người phải thi hành án giao tài sản cho người được thi hành án. Hết thời hạn này mà họ không thực hiện thì cơ quan thi hành án tổ chức giao tài sản, kể cả cưỡng chế giao tài sản.

Tuy nhiên, đến nay ông Lợi vẫn chưa thể nhận lại căn nhà của mình, cũng không được biết lý do việc thi hành án bị kéo dài.

Chậm thi hành án vì còn chờ tòa giải thích bản án

Ngày 27-8, Thi hành án dân sự TP.HCM đã có văn bản trả lời PLO về nguyên nhân chưa tổ chức thi hành án. Theo Thi hành án dân sự TP.HCM, quá trình tổ chức thi hành án phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Thứ nhất, theo Bản án số 901/2024/DS-PT của TAND TP.HCM, tài sản thi hành án là toàn bộ nhà và đất tọa lạc tại 10A Cửu Long, có diện tích khuôn viên đất 466,61 m2 theo bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình kiểm tra nội nghiệp ngày 07-10-2009.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh thực tế thì toàn bộ nhà và đất nêu trên có tổng diện tích khuôn viên là 716,6 m2, diện tích này phù hợp với Bản vẽ sơ đồ nhà đất số 3975/HDĐV2007 của Công ty TNHH khảo sát và thiết kế ADEC lập ngày 30-7-2007 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình đóng dấu đã kiểm tra do người phải thi hành án cung cấp.

Như vậy, giữa tài sản thực tế và tài sản thi hành theo án tuyên có sự chênh lệch rất lớn về diện tích, cụ thể là chênh lệch 250,3 m2 đất.

Thứ hai, qua xác minh thực tế, toàn bộ khuôn viên nhà và đất tọa lạc tại 10A Cửu Long là một khối thống nhất, không tách rời. Trong khi đó, tài sản thi hành án chỉ là một phần của khuôn viên nhà và đất trên, có mặt tiền nhà đất tiếp giáp đường Cửu Long, còn phần đất có diện tích 250,3 m2 nằm ngay trong khuôn viên, ở phía sau, không tiếp giáp và cũng không có lối đi ra đường giao thông. Trường hợp, Thi hành án dân sự TP.HCM thực hiện việc giao phần diện tích đất 466,61 m2 cho ông Lợi thì phần đất còn lại có diện tích 250,3 m2 sẽ không có lối đi vào.

Thứ ba, Bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình kiểm tra nội nghiệp ngày 7-10-2009 không xác định tọa độ góc ranh của tài sản phải giao theo án tuyên.

Vì vậy, để có cơ sở tổ chức thi hành án, Thi hành án dân sự TP.HCM đã có công văn đề nghị TAND TP.HCM giải thích những nội dung mà Bản án tuyên chưa rõ nêu trên. Sau khi TAND TP.HCM có văn bản giải thích, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức việc thi hành án theo quy định.