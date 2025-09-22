Pháp luật

Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo các tài khoản nộp tiền thi hành án

(PLO)- THADS TP.HCM có thông báo về việc sử dụng tài khoản thu tiền THADS để đương sự nộp tiền thi hành án và sử dụng biên lai điện tử thay thế biên lai giấy. 
Ngày 22-9, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM có thông báo về việc sử dụng tài khoản thu tiền THADS.

Nhằm tạo điều kiện cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nộp tiền thi hành án nhanh chóng, chính xác, từ ngày 8-9-2025, người nộp tiền thi hành án có thể chuyển tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản thu tiền tại Ngân hàng thương mại của THADS TP.HCM.

Tài khoản thu tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước

- Chủ tài khoản: Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số tài khoản: 3949.0.1055245.00000

- Mở tại: Kho bạc Nhà nước Khu vực II.

Tài khoản thu tiền thi hành án tại Ngân hàng Thương mại

Đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nộp tiền thi hành án vào tài khoản của THADS TP.HCM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể:

STT
 Số tài khoản
 Tên tài khoản
 Đơn vị sử dụng tài khoản
1
 1234567575
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Các Phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
2
 2025202501
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1
3
 2025202502
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2
4
 2025202503
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3
5
 2025202504
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4
6
 2025202505
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5
7
 2025202506
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6
8
 2025202507
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7
9
 2025202508
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8
10
 2025202509
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9
11
 2025202510
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10
12
 2025202511
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11
13
 2025202512
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 12
14
 2025202513
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 13
15
 2025202514
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 14
16
 2025202515
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 15
17
 2025202516
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 16
18
 2025202517
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 17
19
 2025202518
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 18
20
 2025202519
 Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
 Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 19

Chính thức sử dụng biên lai điện tử từ 1-7-2025

THADS TP.HCM lưu ý, kể từ ngày 1-7-2025, THADS TP.HCM và các Phòng THADS Khu vực trực thuộc đã chấm dứt phát hành biên lai giấy và chính thức sử dụng biên lai điện tử để thu tiền thi hành án. Việc triển khai, sử dụng biên lai điện tử đã được THADS TP.HCM đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Người nộp tiền có thể quét mã QR Code được in trên biên lai hoặc truy cập địa chỉ Website: https://kyta.fpt.com/tra-cuu/ để thực hiện tra cứu biên lai điện tử khi có nhu cầu.

THADS TP.HCM thông tin đến các cơ quan chức năng được biết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi THADS TP.HCM thu tiền thi hành án bằng biên lai điện tử.

SONG MAI
