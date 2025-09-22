Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo các tài khoản nộp tiền thi hành án 22/09/2025 19:07

(PLO)- THADS TP.HCM có thông báo về việc sử dụng tài khoản thu tiền THADS để đương sự nộp tiền thi hành án và sử dụng biên lai điện tử thay thế biên lai giấy.

Ngày 22-9, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM có thông báo về việc sử dụng tài khoản thu tiền THADS.

Nhằm tạo điều kiện cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nộp tiền thi hành án nhanh chóng, chính xác, từ ngày 8-9-2025, người nộp tiền thi hành án có thể chuyển tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản thu tiền tại Ngân hàng thương mại của THADS TP.HCM.

Tài khoản thu tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước

- Chủ tài khoản: Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số tài khoản: 3949.0.1055245.00000

- Mở tại: Kho bạc Nhà nước Khu vực II.

Tài khoản thu tiền thi hành án tại Ngân hàng Thương mại

Đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nộp tiền thi hành án vào tài khoản của THADS TP.HCM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể:

STT

Số tài khoản

Tên tài khoản

Đơn vị sử dụng tài khoản

1

1234567575

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Các Phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

2

2025202501

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1

3

2025202502

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2

4

2025202503

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3

5

2025202504

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4

6

2025202505

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5

7

2025202506

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6

8

2025202507

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7

9

2025202508

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8

10

2025202509

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9

11

2025202510

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10

12

2025202511

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11

13

2025202512

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 12

14

2025202513

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 13

15

2025202514

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 14

16

2025202515

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 15

17

2025202516

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 16

18

2025202517

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 17

19

2025202518

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 18

20

2025202519

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 19



Chính thức sử dụng biên lai điện tử từ 1-7-2025

THADS TP.HCM lưu ý, kể từ ngày 1-7-2025, THADS TP.HCM và các Phòng THADS Khu vực trực thuộc đã chấm dứt phát hành biên lai giấy và chính thức sử dụng biên lai điện tử để thu tiền thi hành án. Việc triển khai, sử dụng biên lai điện tử đã được THADS TP.HCM đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Người nộp tiền có thể quét mã QR Code được in trên biên lai hoặc truy cập địa chỉ Website: https://kyta.fpt.com/tra-cuu/ để thực hiện tra cứu biên lai điện tử khi có nhu cầu.

THADS TP.HCM thông tin đến các cơ quan chức năng được biết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi THADS TP.HCM thu tiền thi hành án bằng biên lai điện tử.