Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo các tài khoản nộp tiền thi hành án

Ngày 22-9, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM có thông báo về việc sử dụng tài khoản thu tiền THADS.
Nhằm tạo điều kiện cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nộp tiền thi hành án nhanh chóng, chính xác, từ ngày 8-9-2025, người nộp tiền thi hành án có thể chuyển tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản thu tiền tại Ngân hàng thương mại của THADS TP.HCM.
Tài khoản thu tiền thi hành án tại Kho bạc Nhà nước
- Chủ tài khoản: Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số tài khoản: 3949.0.1055245.00000
- Mở tại: Kho bạc Nhà nước Khu vực II.
Tài khoản thu tiền thi hành án tại Ngân hàng Thương mại
Đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể nộp tiền thi hành án vào tài khoản của THADS TP.HCM tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cụ thể:
|STT
|Số tài khoản
|Tên tài khoản
|Đơn vị sử dụng tài khoản
|1
|1234567575
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Các Phòng chuyên môn thuộc Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|2
|2025202501
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 1
|3
|2025202502
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 2
|4
|2025202503
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 3
|5
|2025202504
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 4
|6
|2025202505
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 5
|7
|2025202506
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 6
|8
|2025202507
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7
|9
|2025202508
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 8
|10
|2025202509
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 9
|11
|2025202510
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10
|12
|2025202511
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 11
|13
|2025202512
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 12
|14
|2025202513
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 13
|15
|2025202514
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 14
|16
|2025202515
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 15
|17
|2025202516
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 16
|18
|2025202517
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 17
|19
|2025202518
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 18
|20
|2025202519
|Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
|Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 19
Chính thức sử dụng biên lai điện tử từ 1-7-2025
THADS TP.HCM lưu ý, kể từ ngày 1-7-2025, THADS TP.HCM và các Phòng THADS Khu vực trực thuộc đã chấm dứt phát hành biên lai giấy và chính thức sử dụng biên lai điện tử để thu tiền thi hành án. Việc triển khai, sử dụng biên lai điện tử đã được THADS TP.HCM đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Người nộp tiền có thể quét mã QR Code được in trên biên lai hoặc truy cập địa chỉ Website: https://kyta.fpt.com/tra-cuu/ để thực hiện tra cứu biên lai điện tử khi có nhu cầu.
THADS TP.HCM thông tin đến các cơ quan chức năng được biết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi THADS TP.HCM thu tiền thi hành án bằng biên lai điện tử.