Thông tin liên hệ Thi hành án dân sự TP.HCM và Phòng THADS 19 khu vực

7



Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 7



548 Nguyễn Thái Sơn,

Phường An Nhơn,

TP.HCM

2839965417



Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây



Quận 12, quận Gò Vấp