Infographic: Toàn cảnh các hãng hàng không chuyển sang khai thác ở ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất 21/08/2025 19:05

(PLO)- Việc đưa vào khai thác nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạo nên bước ngoặt quan trọng đối với các hãng hàng không.