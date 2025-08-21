Infographic: Toàn cảnh các hãng hàng không chuyển sang khai thác ở ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất

Hàng loạt hãng hàng không Việt Nam đã lần lượt chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang hoạt động tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, nhà ga T1 chỉ còn duy trì các chuyến bay nội địa của Vietjet Air.
(PLO)- Việc đưa vào khai thác nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang tạo nên bước ngoặt quan trọng đối với các hãng hàng không.
Hàng loạt hãng hàng không Việt Nam đã lần lượt chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang hoạt động tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, nhà ga T1 chỉ còn duy trì các chuyến bay nội địa của Vietjet Air.