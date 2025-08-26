Sự cố đường truyền khu vực xuất cảnh gây ùn ứ tại sân bay Tân Sơn Nhất 26/08/2025 16:03

Sáng nay 26-8, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã xảy ra tình trạng ùn ứ ở khu vực làm thủ tục xuất cảnh.

Từ khoảng 10 giờ, nhiều hành khách chuẩn bị khởi hành các chuyến bay quốc tế không thể thực hiện thủ tục do hệ thống bất ngờ ngưng trệ. Hàng dài người nối đuôi nhau chờ đợi, nhiều chuyến bay cận giờ khởi hành đứng trước nguy cơ trễ giờ.

Một lãnh đạo công an cửa khẩu cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do lỗi đường truyền khiến toàn bộ hệ thống xuất cảnh bị gián đoạn.

Hành khách chờ đợi vì sự cố đường truyền khu vực xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: A.P.

Ngay sau khi sự cố được khắc phục, lực lượng chức năng đã khẩn trương phối hợp với các hãng bay để nhanh chóng giải quyết thủ tục cho hành khách, ưu tiên các chuyến bay sắp khởi hành.

Hiện công tác khai thác tại sân bay đã ổn định trở lại.

Các đơn vị chức năng cho biết sẽ tiếp tục rà soát, khắc phục triệt để sự cố kỹ thuật, đồng thời tăng cường phương án dự phòng nhằm tránh tái diễn tình huống tương tự trong thời gian tới.