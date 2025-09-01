Hơn 800 người thi công xuyên lễ trên các công trình lưới điện khu vực miền Nam 01/09/2025 17:57

(PLO)- Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, trên công trường nhiều dự án điện do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, không khí lao động vẫn đang hối hả, khẩn trương.

Hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân của các đơn vị trực thuộc EVNSPC và các nhà thầu đang miệt mài, hăng say lao động trên gần 30 công trình lưới điện 110kV, trung, hạ thế trải dài khắp 08 tỉnh, thành phố phía Nam, từ Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp đến Lâm Đồng…

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (đi đầu) kiểm tra công tác thi công và động viên người lao động làm việc xuyên lễ tại Công trình Đường dây 110kV Tân Thành - Trạm 220kV Hàm Tân 2, tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng trực tiếp đi đến từng công trình tại các địa phương trong dịp lễ này để nắm tiến độ, giải quyết khó khăn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà động viên các đơn vị, lực lượng thi công, giám sát, quản lý dự án,… đang làm việc tại hiện trường nhằm kịp thời hoàn thành đúng tiến độ các công trình, đảm bảo nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội các địa phương.

Thành viên HĐTV EVNSPC Lê Xuân Hải (thứ 5 từ trái qua) đến thăm hỏi, kiểm tra ĐD trạm biến áp 110kV Phú Thuận, 110kV Ba Tri - Bình Thạnh, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: PCVL).

Không chỉ Lễ Quốc khánh 2-9, mà tinh thần làm việc xuyên Lễ, xuyên Tết, không ngày nghỉ cuối tuần đã được tập thể lãnh đạo EVNSPC quán triệt, thực hiện ngay từ đầu năm 2025. Tinh thần này đã thể hiện rõ văn hóa trách nhiệm, tính đoàn kết và quyết tâm của người làm điện miền Nam, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo điện an toàn, tin cậy, góp phần vào sự phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn EVNSPC quản lý.

Công trình “Phân pha dây 2xACSR 240mm2 đường dây 110kV 172 Trị An –171 Thạnh Phú” tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương thi công xuyên lễ.