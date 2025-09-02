Trưa và chiều tối Lễ 2-9, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa to 02/09/2025 12:03

(PLO)- Dự báo trưa, chiều, tối ngày 2-9 tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông xuất hiện, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ trong ngày lễ 2-9 những cơn mưa dông sẽ xuất hiện nhiều trên khu vực với thời gian mưa tập trung về thời điểm trưa chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo trưa, chiều, tối ngày 2-9 tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông xuất hiện, có nơi mưa vừa, mưa to. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bầu trời tương đối nhiều mây, tuy nhiên từ sáng đến trưa vẫn sẽ có lúc giảm mây và có nắng xuất hiện, cường độ nắng không quá mạnh với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

"Nhìn chung, thời tiết hôm nay tại các tỉnh Nam Bộ sẽ có phần khá dễ chịu, mát mẻ. Tuy nhiên các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời nên tổ chức vào buổi sáng vì nhiều khả năng từ sau 11-12 giờ trưa, mây dông sẽ hình thành liên tục và gây mưa dông làm gián đoạn cuộc vui"- ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy Văn Nam Bộ chia sẻ.

Riêng tại TP.HCM, ngày 2-9 trời sẽ tiếp tục nhiều mây, từ trưa đến chiều tối sẽ có mưa rào và dông xuất hiện, có nơi mưa vừa, mưa to.

Chính vì vậy người dân nên chủ động có các biện pháp tránh mưa cần thiết. Hôm nay trời nhiều mây nên nhiệt độ sẽ không tăng cao, dự báo nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 32 độ C, đêm nay nhiệt độ thấp nhất ở mức 25 độ C.

Các điểm du lịch như Nha Trang, Mũi Né, Côn Đảo hay Phú Quốc cũng xuất hiện mưa dông trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động tham quan ngoài trời.