Greenland lên tiếng về đề xuất gửi tàu bệnh viện của ông Trump 23/02/2026 06:02

(PLO)- Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen công khai từ chối đề xuất gửi tàu bệnh viện của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh hệ thống y tế công miễn phí ở hòn đảo.

Ngày 22-2, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen đã lên tiếng từ chối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều một tàu bệnh viện đến Greenland (hòn đảo tự trị của Đan Mạch), hãng Reuters đưa tin.

"Chúng tôi ghi nhận ý tưởng của Tổng thống Trump về việc điều một tàu bệnh viện của Mỹ đến Greenland. Tuy nhiên, chúng tôi đang sở hữu một hệ thống y tế công cộng, nơi người dân được điều trị hoàn toàn miễn phí. Đó là một lựa chọn có chủ đích" - ông Nielsen nhấn mạnh.

Ông Nielsen cũng khẳng định hòn đảo luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các bên, gồm cả Mỹ.

Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: AFP

"Nhưng hãy trao đổi trực tiếp với chúng tôi thay vì chỉ đưa ra những phát ngôn mang tính bốc đồng trên mạng xã hội" - Thủ hiến Greenland nói thêm.

Trước đó, vào ngày 21-2, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đang phối hợp cùng Thống đốc bang Louisiana kiêm Đặc phái viên Mỹ tại Greenland - ông Jeff Landry để điều một tàu y tế đến hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

“Tôi đã làm việc với Thống đốc tuyệt vời của bang Louisiana Jeff Landry, chúng ta sẽ gửi một tàu bệnh viện tuyệt vời đến Greenland để chăm sóc cho nhiều người bị bệnh và không được chăm sóc ở đó" - ông Trump viết.

Ông Trump chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cuối tháng trước, Greenland, Đan Mạch và Mỹ đã khởi động các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng giữa các bên.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan những đe dọa của ông Trump về việc sáp nhập vùng lãnh thổ Bắc Cực.