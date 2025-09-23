Vườn thú Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc ‘an dưỡng tuổi già’ 23/09/2025 07:15

(PLO)- Cặp gấu trúc Hoan Hoan và Viên Tử sẽ được Vườn thú Beauval (Pháp) trả về Trung Quốc “để an dưỡng tuổi già trong yên bình”.

Một cặp gấu trúc tại vườn thú ở miền trung nước Pháp sẽ được đưa trở lại Trung Quốc vào tháng 11 sau khi con cái được chẩn đoán suy thận, giám đốc vườn thú nói với hãng tin AFP vào ngày 22-9.

Cặp gấu Hoan Hoan và bạn đời Viên Tử đến Vườn thú Beauval (Pháp) vào năm 2012 trong khuôn khổ chương trình “ngoại giao gấu trúc” của Trung Quốc.

Giám đốc Vườn thú Beauval - ông Rodolphe Delord cho biết cặp gấu, hiện 17 tuổi, vốn dự kiến ở lại Pháp đến tháng 1-2027 nhưng sẽ quay về khu bảo tồn gấu trúc ở TP Thành Đô (Trung Quốc). Theo ông Delord, vườn thú đã liên lạc với giới chức Trung Quốc.

“Con cái bị suy thận, một căn bệnh mãn tính thường gặp ở các loài động vật khi già đi. Vì vậy chúng tôi muốn đưa nó về Trung Quốc trước khi tình trạng trở nên xấu hơn” - ông Delord nói với AFP, cho biết thêm rằng con gấu vẫn ăn uống tốt và hành vi bình thường.

Cặp gấu trúc Hoan Hoan và Viên Tử tại Vườn thú Beauval (Pháp) vào năm 2012. Ảnh: AFP

Ông Delord cho biết Hoan Hoan và Viên Tử dự kiến trở về Trung Quốc vào tháng 11 “để có thể an dưỡng tuổi già trong yên bình”.

Cặp gấu đã sinh ba con trong thời gian ở Pháp, là những gấu trúc đầu tiên ra đời tại nước này và trở thành điểm thu hút nổi bật của Vườn thú Beauval.

Con cả của cặp gấu, Viên Mộng, đã rời Pháp vào năm 2024 và cặp song sinh chào đời năm 2021 dự kiến sẽ tiếp tục ở lại Vườn thú Beauval trong thời gian tới “để nâng cao nhận thức của khách tham quan về sự cần thiết phải bảo vệ loài biểu tượng này”, ông Delord cho biết.

Ông Delord hy vọng sẽ gia hạn hợp tác giữa vườn thú và Trung Quốc sau năm 2027.

“Và có lẽ sẽ đón thêm gấu trúc trong tương lai” - ông Delord nói thêm.