VIDEO: Gấu điên cuồng tấn công nhiều người giữa phố, 1 cụ bà thiệt mạng 26/09/2025 13:30

(PLO)- Một cụ bà 84 tuổi đã không qua khỏi và một học sinh 12 tuổi bị thương sau vụ gấu tấn công người ở TP Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga).

Sáng 25-9, một con gấu hoang bất ngờ xuất hiện giữa khu vực đông dân cư ở TP Petropavlovsk-Kamchatsky (thủ phủ vùng Kamchatka, Viễn Đông, Nga) và tấn công liên tiếp nhiều người, làm 1 cụ bà thiệt mạng, theo hãng tin RIA Novosti.

Con gấu hung dữ lao vào bãi đậu xe của một toà nhà dân cư ở trung tâm TP Petropavlovsk-Kamchatsky, khi một người đàn ông đang đứng bên ngoài chiếc ô tô của mình.

Sau khi phát hiện con gấu, người đàn ông này đã nhanh chóng ngồi vào trong xe để cố thủ. Con gấu vẫn cố gắng tấn công, đập liên hồi và làm vỡ cửa kính của xe.

Video gấu tấn công người trong một bãi đậu xe khu dân cư ở TP Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga) hôm 25-9. Nguồn: RIA NOVOSTI

Một người khác chỉ vừa lái xe vào bãi đậu sợ hãi, nhanh chóng lái xe rời đi. Có vẻ nhờ đó mà con gấu dần mất tập trung vào “mục tiêu” đầu tiên và chạy khỏi bãi đậu xe.

Một số camera an ninh ghi lại được hình ảnh con gấu chạy qua một số khu phố.

Sau đó, con vật tiến vào sân chơi của một trường trung học. Một người phụ nữ, 84 tuổi, bị tấn công nghiêm trọng vào vùng đầu và tay. Cụ bà này đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện khu vực nhưng đã không qua khỏi.

Một học sinh, 12 tuổi, trong cùng trường cũng bị tấn công. Sau khi ngã do bị con gấu giật trúng cặp, cậu bé đã nhanh trí giả chết và nằm chờ con thú dữ rời đi.

Cậu bé này bị thương ở vùng đầu và đầu gối, đã được chăm sóc y tế nhưng may mắn là vết thương không nghiêm trọng.

Một con gấu khác được phát hiện ở TP Petropavlovsk-Kamchatsky (Nga) hôm 25-9. Ảnh: KAMCHATKA MEDIA

Vụ gấu tấn công người ở trường trung học đã được Sở Y tế vùng Kamchatka xác nhận. Cơ quan này cũng cho biết con gấu đã bị lực lượng chuyên nghiệp bắn hạ.

Giới chức địa phương cho biết trong cùng ngày 25-9, một số cá thể gấu khác cũng được phát hiện ở 2 khu dân cư ở Petropavlovsk-Kamchatsky.

Một nhân chứng trong vụ gấu tấn công người ở trường trung học cho biết ông và nhiều người dân địa phương cảm thấy hoang mang, lo lắng khi gấu xuất hiện giữa thành phố ngày càng thường xuyên, theo tờ Izvestia.

Văn phòng công tố Petropavlovsk-Kamchatsky đã mở cuộc điều tra vụ gấu tấn công người trong thành phố, tăng cường tuần tra các khu vực phát hiện gấu và đẩy mạnh các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng trong các vấn đề liên quan gấu hoang dã.