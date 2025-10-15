Cần làm rõ việc người đàn ông tử vong sau khi tiêm 4 mũi thuốc 15/10/2025 12:50

(PLO)- Người nhà đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ cái chết của cha mình sau khi được một từng là nhân viên y tế thôn tiêm bốn mũi thuốc.

Ông Nguyễn Ngọc Chánh (26 tuổi, ngụ xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) cho hay, đã gửi đơn đến Công an xã Thăng Bình, Sở Y tế TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí đề nghị làm rõ cái chết của cha mình là ông Nguyễn Ngọc Nhân (51 tuổi).

Tiêm bốn mũi thuốc trước khi đến bệnh viện

Ông Chánh cho rằng cha mình đến nhờ ông TVS (ngụ cùng xã) đến tiêm thuốc. Sau hai ngày được ông S tiêm bốn mũi thuốc thì ông Nhân phát sốt. Người nhà chở ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu nhưng đến chiều cùng ngày thì bệnh nhân tử vong.

Theo đó, vụ việc bắt đầu từ ngày 1-10, ông Nhân có triệu chứng phù hai chân, mệt trong người. Khi đang phơi lúa ở sân thì thấy ông S đi tiêm thuốc cho một người gần đó nên ông này nhờ ông S đến và nói bị đau khớp chân, muốn tiêm thuốc. Ông S tiêm cho ông Nhân hai mũi thuốc.

Gia đình đau buồn khi người thân tử vong. Ảnh: AT

Đến 2-10, ông Nhân tiếp tục nhờ ông S tiêm thêm hai mũi thuốc nữa. Đến chiều cùng ngày, ông Nhân sốt nằm đắp chăn.

Sáng 3-10, ông Nhân mệt không thể đi lại được, do bàn chân bị sưng phù kèm triệu chứng tụ máu bầm. Gia đình đưa ông Nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tại đây, bác sĩ hỏi quá trình điều trị trước đó, bệnh nhân nói rằng đã “tiêm thuốc khớp”.

“Khoa cấp cứu bệnh viện trả lời với người nhà do tiêm thuốc nhiễm độc. Người nhà hỏi lại bác sĩ có cần điện gặp hỏi người tiêm thuốc để hỏi rõ thuốc gì để bệnh viện giải độc cho nhanh không?. Nhưng bác sĩ nói không cần và đưa cha tôi đến Khoa hô hấp, chống độc để lọc máu. Đến 14 giờ cùng ngày, bác sĩ thông báo tiên lượng nặng, đến 16 giờ cùng ngày thì thông báo bệnh nhân không qua khỏi”, ông Chánh trình bày.

Theo ông Chánh, người nhà hiểu rằng do tiêm thuốc bị ngộ độc nhiễm trùng máu dẫn đến suy đa tạng, suy tim và suy hô hấp. Gia đình đề nghị ông S phải bồi thường.

“Giờ thì người cũng đã mất rồi, nhưng gia đình không biết nguyên nhân cụ thể vì sao một người đang khoẻ mạnh, chỉ bị đau khớp nhưng sau khi được tiêm bốn mũi thuốc thì bệnh tình trở nên nặng và mất đường đột. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vấn đề và ngăn chặn không để những trường hợp tương tự khác xảy ra”, đại diện gia đình ông Nhân mong muốn.

Giấy ra viện của Bệnh viện Đà Nẵng cấp cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Nhân thể hiện, bệnh nhân nhập viện lúc 8 giờ 9 phút ngày 3-10, ra viện lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày theo nguyện vọng của gia đình. Chẩn đoán: Nhiễm trùng huyết tiêu điểm da mô mềm, TD viêm cân mạc hoại tử; nhiễm trùng huyết tiêu điểm da – mô mềm vùng chân; xơ vữa động mạch ngoại biên.

Cần làm rõ việc người tiêm thuốc có giấy phép hành nghề hay không

Để tìm hiểu vụ việc, PV liên hệ qua số điện thoại cá nhân của ông S. Tuy nhiên, ông này từ chối trả lời vì “bận”, “không có sức khoẻ”. Khi PV giữ điện thoại, hỏi về giấy phép hành nghề, ông S nói: “Cái đó của phần anh, em không có hỏi rứa được…”.

Ông S mở quầy thuốc tây, khám chữa bệnh tại nhà. Ảnh: AT

Ông Ngô Tấn Khoa, Trưởng Trạm Y tế Bình Quý cho biết, ông S từng là nhân viên y tế nhưng đã nghỉ mấy năm nay. Thời còn làm việc, ông S chỉ nộp bằng y sĩ, không nộp chứng chỉ hành nghề.

“Nhiệm vụ y tế thôn bản không phải chích thuốc, chỉ quản lý về y tế, tuyên truyền nước sạch, vệ sinh môi trường, còn tiêm thuốc là y tế trạm”, ông nói. Ông Khoa khẳng định, nếu muốn tiêm thuốc cho người khác phải đăng ký, nhưng Trạm y tế xã không thấy ông S đăng ký.

Về việc ông S mở quầy thuốc tây tại nhà, kết hợp châm cứu, khám chữa bệnh. Ông Khoa cho hay trước đây từng hỏi về giấy tờ, thủ tục vài lần nhưng không có. “Ổng thích làm vậy chứ không có giấy tờ gì”, ông Khoa nói.