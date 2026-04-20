Công chứng viên thiếu trách nhiệm, kẻ gian dùng sổ hồng, chữ ký giả chiếm đoạt tiền tỉ 20/04/2026 18:04

(PLO)- Bị cáo đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chứng viên, không chứng kiến việc ký kết hợp đồng ủy quyền dẫn đến vụ việc lừa đảo chiếm 1,7 tỉ đồng.

Ngày 20-4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Giáp Thị Phương Dung (ở phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng vụ án, bị cáo Vũ Thị Liên (công chứng viên) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn do luật sư bào chữa cho bị cáo Liên có vấn đề về sức khỏe và đơn xin hoãn phiên tòa.

Bị cáo Giáp Thị Phương Dung tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo trạng, bị cáo Dung làm việc tại Phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng Oceanbank đến tháng 6-2021 thì nghỉ việc và làm kinh doanh tự do.

Do kinh doanh thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ, Dung nảy sinh ý định sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tiền của các cá nhân.

Đầu năm 2021, Dung quen biết anh Nguyễn Văn D và nhiều lần vay tiền nên biết anh D có điều kiện kinh tế.

Đến khoảng tháng 9-2022, Dung sử dụng căn hộ của chị gái ở phường Hoàng Mai và lấy thông tin thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Sau đó, Dung rao bán căn hộ với anh D, đưa cho xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giả) và dẫn đi xem nhà. Anh D đã đồng ý nhận chuyển nhượng căn hộ với giá 2 tỉ đồng.

Bị cáo Dung xin mẫu hợp đồng ủy quyền của một văn phòng công chứng và soạn thảo nội dung về việc “Dung được vợ chồng chị gái toàn quyền tặng cho, nhận đặt cọc, bán, thế chấp tại ngân hàng với căn chung cư trên”. Bị cáo cũng tự ý giả mạo chữ ký của vợ chồng chị gái mình trên hợp đồng này.

Sau đó, Dung đã gửi bản hợp đồng ủy quyền trên đến Văn phòng công chứng NH. Công chứng viên Vũ Thị Liên đã xem xét duyệt ký.

Sau khi nhận được hợp đồng ủy quyền trên, Dung đưa cho anh D xem. Tin tưởng vào ủy quyền, đến ngày 28-10-2022, bị cáo và anh D đến Văn phòng công chứng để ký hợp đồng mua bán căn hộ.

Bị cáo Liên ký công chứng hợp đồng trên. Hoàn tất thủ tục, anh D chuyển 1,7 tỉ đồng vào tài khoản của Dung. Hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán phần tiền còn lại sau khi làm thủ tục sang tên.

Khoảng tháng 2-2023, anh D đến Văn phòng đăng ký đất đai quận Hoàng Mai, Hà Nội (nay là Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh 4) để làm thủ tục sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả và tố giác ra cơ quan công an.

Bị cáo Liên bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chứng viên, không chứng kiến việc ký kết hợp đồng ủy quyền tại Văn phòng công chứng. Sai phạm này dẫn đến việc bị cáo Dung đã lợi dụng sơ hở để giả mạo chữ ký trong hợp đồng ủy quyền nhằm chiếm đoạt số tiền 1,7 tỉ đồng của anh D.

Ngoài ra, bị cáo Dung còn bị chiếm đoạt 2 tỉ đồng của chị Lê Thị Xuân L. Bị cáo hỏi vay tiền chị L và làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận Thanh Xuân (cũ) để thế chấp cho khoản vay.

VKS xác định bị cáo chiếm đoạt số tiền 3,7 tỉ đồng của 2 bị hại và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.