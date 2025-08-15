Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú: Nghị quyết 66 có tính kế thừa và phát triển trong kỷ nguyên mới 15/08/2025 10:07

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đánh giá Nghị quyết 66-NQ/TW được ban hành có tính kế thừa và phát triển những nghị quyết trước đây, trong kỷ nguyên mới của đất nước...

Sáng 15-8, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".

TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN - NGỌC HÓA

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, đánh giá cao nỗ lực, sự phối hợp của Trường Đại học Kinh tế - Luật và Báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng thông tin, sắp tới đây, Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành các Nghị quyết khác về y tế, giáo dục.

Như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Nghị quyết 66 là "lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc, nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, thực chất, vì Nhân dân phục vụ, đồng thời tạo ra động lực bền vững cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh trong thế kỷ XXI”.

Nghị quyết 66 được ban hành kế thừa từ Nghị quyết số 48-NQ/TW năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Kế thừa Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới...

"Tôi dẫn chứng như vậy để thấy rằng Nghị quyết 66 được ban hành có tính kế thừa và phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước" - ông Tú nói.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm. Ảnh: THUẬN VĂN - NGỌC HÓA

Các Chủ tọa của Hội thảo (từ trái qua): Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM; PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật và Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng cho biết nội dung của Nghị quyết 66 đã đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật.

Xây dựng pháp luật phải có sự đổi mới về tư duy. Không chỉ đổi mới trong xây dựng pháp luật mà còn đổi mới về tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, vậy nên mới gọi là "đột phá của đột phá".

Nghị quyết 66 cũng đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Pháp luật không chỉ đơn giản là phương tiện để quản lý mà giờ đây pháp luật phải mang tính dẫn dắt để phục vụ sáng tạo, phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú và PGS.TS Ngô Hữu Phước, Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Luật Kinh tế, trường ĐH Kinh tế - Luật (giữa) tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN

TS Nguyễn Thanh Tú cũng dẫn chứng hiện nay, Quốc hội đã ban hành 2 nghị quyết để triển khai thi hành Nghị quyết 66 đó là Nghị quyết số 197 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Nghị quyết này đã cho phép khoán chi trong công tác xây dựng pháp luật, tạo thuận lợi, linh hoạt cho việc xây dựng pháp luật.

Tiếp đến là Nghị quyết số 206 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Theo đó, Nghị quyết này đã cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có thể làm khác với luật để triển khai thi hành. Điều này thể hiện sự linh hoạt để giải quyết vấn đề ngắn hạn.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Dẫn chứng cụ thể hơn nữa, Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết để xử lý vấn đề quy hoạch phân khu. Nghị quyết đã trao quyền chủ động cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Nếu làm theo quy trình thì phải trải qua rất nhiều bước, quy trình, mất nhiều thời gian.

Do đó, với khối lượng công việc rất nhiều, khó và đồ sộ thì cần có sự chung tay, phối hợp của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan chức năng liên quan và từ các cơ quan báo chí để truyền thông chính sách, truyền thông pháp luật, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống...