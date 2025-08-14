Ngày mai diễn ra Hội thảo "Nghị quyết 66: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật" 14/08/2025 12:14

Ngày mai (15-8), Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật".

Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 30-4-2025.

Đây là một văn kiện có ý nghĩa chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang định hình lại mọi khía cạnh của đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của quốc gia, trong đó có công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết cũng đánh dấu bước ngoặt có tính cách mạng về hoàn thiện pháp luật.

Nghị quyết 66-NQ/TW, cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân là “Bộ tứ trụ cột” để biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng.

Các diễn giả của Hội thảo.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Hội thảo khoa học quốc gia "Nghị quyết số 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật" được tổ chức nhằm:

Phân tích, bình luận chuyên sâu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp của Nghị quyết số 66-NQ/TW; bàn luận về đổi mới tư duy lập pháp và thi hành pháp luật trong bối cảnh cách mạng Công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; đánh giá thực trạng xây dựng và thi hành pháp luật tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp khả thi để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 66-NQ/TW.

Trong đó, hội thảo sẽ tập trung vào 3 nội dung chính:

- Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW.

- Đổi mới tư duy thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW.

- Truyền thông chính sách trong xây dựng pháp luật.

Ngoài ra, hội thảo còn là dịp để tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật và cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hội thảo sẽ có sự tham dự của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật, đại diện các cơ quan tư pháp trung ương và TP.HCM và các cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương.

Các diễn giả của hội thảo gồm có:

- TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật;

- GS.TS Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật;

- Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM;

- Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập Thường trực báo Pháp Luật TP.HCM;

- TS Cao Vũ Minh, Trưởng bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các kiến nghị và giải pháp của các vị chuyên gia, nhà khoa học gửi tới Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Chính phủ; các bộ, ngành, cơ quan liên quan, nhằm góp phần đưa Nghị quyết 66 đi vào cuộc sống.