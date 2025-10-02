Nút giao An Phú lộ rõ hình hài nhờ tăng tốc thi công, dự kiến đưa vào khai thác trước Tết 02/10/2025 14:56

(PLO)- Dự án nút giao An Phú đang được chủ đầu tư tăng tốc thi công sau thời gian dài chậm tiến độ, nhiều hạng mục quan trọng như cầu vượt, hầm chui dần lộ diện.

Theo ghi nhận của PLO ngày 2-10, tại đại công trường nút giao An Phú (TP.HCM) không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Sau quãng thời gian dài gặp nhiều vướng mắc, thi công chậm trễ, nay bức tranh công trình đã có những chuyển biến rõ rệt. Những hạng mục quan trọng như nhánh cầu vượt N2 (hướng rẽ phải từ cao tốc TP.HCM - Long Thành ra đường Mai Chí Thọ, về hướng Võ Nguyên Giáp), hầm chui HC1-02 và các nhánh cầu vượt N3, N4 (kết nối đường Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống) đang dần lộ rõ hình hài, vươn dài thấy rõ theo từng ngày.

Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND TP.HCM.

Cầu vượt N3, N4 thi công nhộn nhịp.

Theo đó, những ngày đầu tháng 10, công trường đã mở rộng phạm vi rào chắn để phục vụ thi công. Người dân có thể cảm nhận rõ từng bước chuyển động của công trình đang diễn ra mỗi ngày.

Khu vực Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống mở rộng rào chắn, xe cộ đi vào đường tạm.



Xe xếp hàng trên đường Đồng Văn Cống.

Theo đó, giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống đã mở rộng rào chắn để triển khai nhánh cầu vượt, các phương tiện đi thẳng trên Mai Chí Thọ phải phân luồng sang tuyến đường tạm.

Trong khi đó, tại nút giao giữa Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM - Long Thành, việc thi công cầu vượt cũng chiếm một diện tích khá lớn khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Ùn ứ làn xe ô tô trên đường Mai Chí Thọ.

Xe xếp hàng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Nhánh cầu N2 đã vươn dài, thông xe cuối năm nay.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, tại nút giao An Phú, hai hạng mục đang được ưu tiên cao độ là nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02.

Cụ thể, nhánh cầu N2, dành cho phương tiện rẽ phải từ cao tốc TP.HCM - Long Thành ra Mai Chí Thọ, hướng về Võ Nguyên Giáp dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 31-12-2025. Hầm chui HC1-02 kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (hướng về hầm sông Sài Gòn). Từ tháng 10, tiến độ sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.

Nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Việc đưa vào vận hành nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 được kỳ vọng sẽ giúp giảm đến 80% áp lực giao thông tại nút giao An Phú.

Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2026.

Tuy nhiên, vạch kẻ đường tại giao lộ này vẫn khá dày đặc.