Nút giao An Phú lộ rõ hình hài nhờ tăng tốc thi công, dự kiến đưa vào khai thác trước Tết

Theo ghi nhận của PLO ngày 2-10, tại đại công trường nút giao An Phú (TP.HCM) không khí thi công diễn ra khẩn trương.
Sau quãng thời gian dài gặp nhiều vướng mắc, thi công chậm trễ, nay bức tranh công trình đã có những chuyển biến rõ rệt. Những hạng mục quan trọng như nhánh cầu vượt N2 (hướng rẽ phải từ cao tốc TP.HCM - Long Thành ra đường Mai Chí Thọ, về hướng Võ Nguyên Giáp), hầm chui HC1-02 và các nhánh cầu vượt N3, N4 (kết nối đường Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống) đang dần lộ rõ hình hài, vươn dài thấy rõ theo từng ngày.
Có được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND TP.HCM.
Theo đó, những ngày đầu tháng 10, công trường đã mở rộng phạm vi rào chắn để phục vụ thi công. Người dân có thể cảm nhận rõ từng bước chuyển động của công trình đang diễn ra mỗi ngày.
Theo đó, giao lộ Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống đã mở rộng rào chắn để triển khai nhánh cầu vượt, các phương tiện đi thẳng trên Mai Chí Thọ phải phân luồng sang tuyến đường tạm.
Trong khi đó, tại nút giao giữa Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM - Long Thành, việc thi công cầu vượt cũng chiếm một diện tích khá lớn khiến phương tiện di chuyển khó khăn.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, tại nút giao An Phú, hai hạng mục đang được ưu tiên cao độ là nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02.
Cụ thể, nhánh cầu N2, dành cho phương tiện rẽ phải từ cao tốc TP.HCM - Long Thành ra Mai Chí Thọ, hướng về Võ Nguyên Giáp dự kiến sẽ được thông xe vào ngày 31-12-2025. Hầm chui HC1-02 kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (hướng về hầm sông Sài Gòn). Từ tháng 10, tiến độ sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026.
Việc đưa vào vận hành nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 được kỳ vọng sẽ giúp giảm đến 80% áp lực giao thông tại nút giao An Phú.
Người dân mong thoát cảnh kẹt xe
Sau lớp rào chắn của công trường, tiếng máy móc rền vang, công nhân tất bật còn phía bên ngoài, người dân vẫn chật vật, mướt mồ hôi di chuyển qua nút giao An Phú.
Anh Văn Phước Đấu (ngụ phường Bình Trưng) cho biết, mỗi ngày đi từ ngã tư Thủ Đức đến hầm sông Sài Gòn là một hành trình vất vả, sáng thì chôn chân tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của, chiều lại chờ đèn tại Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Đường này hiện bị thu hẹp để phục vụ thi công, trong khi thời gian chờ đèn kéo dài khiến dòng xe ùn ứ, di chuyển khó khăn.
Dự án nút giao An Phú là điểm kết nối trực tiếp giữa trục Mai Chí Thọ và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ phía Đông thành phố.
Việc hoàn thành toàn bộ dự án không chỉ giúp giải tỏa áp lực hiện tại mà còn sẵn sàng đón lượng phương tiện tăng đột biến khi cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mở rộng xong vào cuối năm 2026 và sân bay quốc tế Long Thành chính thức đi vào khai thác từ tháng 6-2026.