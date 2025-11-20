Cầu vượt vươn dài, hầm chui lộ hình hài tại dự án nút giao An Phú, TP.HCM 20/11/2025 15:46

(PLO)- Nhánh cầu N2 nối trực tiếp đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ và hầm chui HC1-02 trên trục Mai Chí Thọ là hai hạng mục sắp hoàn thành tại nút giao An Phú.

Những ngày này, đại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM) đang chuyển mình từng ngày với những nhánh cầu vượt vươn dài, các tuyến kết nối dần thành hình, hầm chui uốn lượn qua lớp đất đá… Tất cả tạo nên một bức tranh giao thông đầy kỳ vọng cho khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Cầu vượt, hầm chui thành hình tại nút giao An Phú.

Không khí thi công “nóng” trên công trường

Giữa tiết trời thất thường của tháng 11, công trường nút giao An Phú vẫn hoạt động ngày đêm. Máy móc xếp thành hàng dài, tiếng khoan cắt, tiếng xe trộn bê tông hòa thành nhịp điệu gấp gáp. Công nhân chia ca làm việc xuyên ngày, thậm chí bất chấp cả những cơn mưa bất chợt, thể hiện quyết tâm đưa dự án về đích đúng hạn.

Nhánh cầu nối trực tiếp đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ.

Ở trung tâm công trường, hệ thống cầu vượt, hầm chui và các tuyến rẽ quan trọng đã hiện lên rõ rệt, một nút giao đồ sộ đang dần thành hình.

Đáng chú ý là hai hạng mục lớn của dự án hiện được đẩy mạnh thi công để sớm hoàn thành. Nhánh cầu N2 (gói XL11), tuyến cầu nối trực tiếp đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ đã hợp long, đạt gần 60% khối lượng. Ba mũi thi công hoạt động đồng loạt, hướng tới mục tiêu hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước 31-12.

Hầm chui HC1-02 cũng dần thành hình.

Hầm chui HC1-02 (gói XL6) trên trục Mai Chí Thọ, tuyến hầm dài 760 m gồm bốn làn xe hai chiều đã cơ bản hoàn thiện phần thô. Từng khoang hầm rõ ràng, kiên cố, thể hiện tiến độ khoảng 75%. Mục tiêu là đưa vào khai thác trước ngày 15-1-2026.

Nhánh cầu kết nối Mai Chí Thọ với Đồng Văn Cống cũng đang được tăng tốc.

Song song đó, các nhánh cầu N3 – N4 kết nối Mai Chí Thọ với Đồng Văn Cống, cùng cầu N1.1 và N1.3 rẽ trái từ Mai Chí Thọ lên cao tốc cũng đang thi công trụ và kết cấu nhịp. Các hạng mục này được lên kế hoạch hoàn thành ngày 30-6-2026, góp phần giảm tải đáng kể cho hướng ra vào cảng Cát Lái và toàn khu vực phía Đông.

Công nhân, máy móc thi công nhộn nhịp.

Còn điểm nghẽn 22.012 m² mặt bằng

Tuy tiến độ đang bứt phá nhưng dự án vẫn đứng trước nguy cơ bị chậm nếu khu đất 22.012 m² trên đường Lương Định Của không sớm được giải phóng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư dự án), cho biết UBND TP đang xem xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý đối với khu đất 22.012 m² thuộc Khu đô thị phát triển An Phú. Đáng chú ý, tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất 22.012 m² sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhánh cầu vượt N1.2 thuộc gói thầu XL13, dự án nút giao An Phú.

Toàn cảnh nút giao nhìn từ trên cao.

Gói thầu đã hoàn thành trụ T4, T5, T7 và đang tạm dừng thi công. Công trình sẽ tiếp tục thi công mố M1, các trụ còn lại và kết cấu nhịp sau khi tiếp nhận mặt bằng khu vực 22.012 m² đường Lương Định Của (hiện đang chờ mặt bằng).

Theo tiến độ, gói thầu XL13 sẽ hoàn thành trong 7 tháng, kể từ khi được bàn giao mặt bằng khu đất 22.012 m² để thực hiện di dời đường ống cấp nước D400, di dời hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông và thi công các hạng mục còn lại.

Khu đất 22.000 m﻿2﻿ (bên phải) chờ gỡ vướng.

Có thể thấy, công trình giao thông tại nút giao An Phú sẽ bị ảnh hưởng tiến độ nếu 22.012 m² mặt bằng không sớm được giải tỏa. Khu đất này nằm dọc tuyến đường Lương Định Của đã nhiều năm chưa giải quyết xong dù TP đã tìm cách gỡ vướng nhiều năm qua. Theo tiến độ mới, nút giao này dự kiến hoàn thành đồng bộ vào 30-6-2026.

Ban Giao thông cũng cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM đã giao Sở NN&MT khẩn trương rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với 13 dự án thành phần thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú; Tham mưu, đề xuất UBND TP biện pháp chế tài để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng sẽ được mở rộng.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT và các sở, ngành liên quan rà soát cơ sở pháp lý (làm rõ thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh diện tích của nhà đầu tư; thủ tục thu hồi, giao đất...); tham mưu, đề xuất và dự thảo công văn của UBND TP báo cáo, kiến nghị Thủ tướng liên quan đến chủ trương điều chỉnh ranh dự án khu đô thị phát triển An Phú.

Sau đó, Sở Tài chính đã có công văn báo cáo UBND TP và dự thảo công văn UBND TP báo cáo Thủ tướng. Hiện, UBND TP đang xem xét để báo cáo Thủ tướng hướng xử lý đối với khu đất này. TP.HCM yêu cầu không được tiếp tục chậm trễ đối với dự án đường Lương Định Của.