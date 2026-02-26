Hà Nội: Người dân xếp hàng xuyên đêm, mang chăn chiếu ngủ vỉa hè để mua vàng, bạc cầu may 26/02/2026 08:17

(PLO)- Từ tờ mờ sáng ngày vía Thần tài, 'phố vàng' Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã nhộn nhịp nhờ dòng người liên tục đổ về đây để mua vàng lấy may.

Sáng sớm ngày 26-2 (tức mùng 10 tháng Giêng, cũng là ngày vía Thần tài), "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Bên ngoài cửa hàng vàng Bảo tín Minh Châu, Phú Quý... người dân đã xếp hàng từ rất sớm để chờ mua vàng cầu may đầu năm. Khách đến xếp hàng sẽ được bảo vệ hướng dẫn chỗ ngồi và được phát phiếu tương ứng với số thứ tự.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần tài sẽ được phát phiếu có đánh số thứ tự.

Chia sẻ với phóng viên, chú Tô Hòa Bình (Đống Đa, Hà Nội) cho biết từ mùng 6 Tết người dân đã xếp hàng mua vàng cho ngày vía Thần tài khá đông. Do đó, năm nay chú Bình quyết định xếp hàng từ 21 giờ tối ngày hôm qua (25-2).

"Lúc tôi xếp hàng ở đây là 9 giờ tối hôm qua. Lúc đó ở đây chưa có khách nào xếp hàng, tôi cứ ngồi nói chuyện với anh bảo vệ là hết đêm. Tuy nhiên, bên cửa hàng vàng Phú Quý ở đối diện đã có rất nhiều khách xếp hàng chờ mua bạc thỏi, bạc miếng", chú Bình nói.

Tại cửa hàng Bảo tín Minh Châu, hầu như năm nào, chú Tô Hòa Bình cũng là người xếp hàng mua vàng vía Thần tài đầu tiên.

Trời chưa sáng, người dân đã xếp hàng chờ mua vàng cho ngày vía Thần tài.

Cũng nằm trên "phố vàng" Trần Nhân Tông, dù mới chỉ 4 giờ sáng nhưng trước cửa hàng vàng Phú Quý đã có rất nhiều khách ngồi chờ, xếp hàng để mua bạc. Tuy nhiên, theo quan sát, đa phần khách xếp hàng là những bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z.

Khá đông các bạn Gen Z ngồi chờ để mua bạc tại cửa hàng vàng Phú Quý.

Thậm chí, có bạn trẻ còn mang theo chiếu, chăn lông, đồ ăn nhẹ... nằm la liệt ở vỉa hè để chờ mua bạc.

Bạn Nguyễn Văn Thức, sinh năm 2003 (Hai Bà Trưng, Hà Nội) ngồi chờ mua bạc từ 0 giờ ngày 26-2 cho biết, giá vàng tăng cao chóng mặt nên bạn trẻ này quyết định chuyển qua mua bạc vì phù hợp tài chính.

"Em còn khá trẻ tuổi nên tiền nhàn rỗi không có nhiều, giá vàng lại quá cao. Do đó em quyết định mua bạc để tích lũy cho sau này", bạn Thức nói.



Cũng có mặt trong hàng dài người chờ mua bạc, bạn Nguyễn Văn Thức cho biết đã phải xếp hàng từ 0 giờ.

Song, theo ghi nhận của phóng viên, cũng có nhiều bạn trẻ được thuê để xếp hàng mua bạc. Một bạn nữ thông tin cho biết bạn được yêu cầu xếp hàng mua đủ 5 lượng bạc với mức giá 450.000 đồng/lần.

"Nếu mua đủ 5 lượng bạc thì tôi sẽ được trả 450 nghìn. Chỉ cần có đủ bạc là khách sẽ chuyển khoản trả cả tiền bạc và tiền công xếp hàng mua", vị khách nữ này cho biết.