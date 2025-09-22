Xác minh, xử lý tài xế xe bán tải chạy xe kiểu ‘nửa vời’ trên lề đường 22/09/2025 17:58

(PLO)- Sau thông tin từ mạng xã hội, CSGT TP.HCM nhanh chóng xác minh và mời tài xế xe bán tải chạy lấn lề trên đường Nguyễn Văn Bứa lên làm việc.

Ngày 22-9, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết đã xác minh và làm việc với tài xế liên quan đến vụ việc được người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, clip ghi cảnh một xe bán tải chạy kiểu “nửa vời” (tức nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên lề) trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn gần giao lộ với đường vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đã được chia sẻ, gây bức xúc dư luận.

Xác minh, xử lý tài xế xe bán tải chạy xe kiểu ‘nửa vời’ trên lề đường. Ảnh: PC08

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT An Sương đã khẩn trương xác minh. Qua trích xuất hình ảnh và xác định người điều khiển là ông TMT (48 tuổi, quê Quảng Ngãi), tài xế điều khiển xe bán tải biển số 51D-979…, công an đã mời ông T lên làm việc.

Tại buổi làm việc, ông T thừa nhận điều khiển xe như phản ánh vào khoảng 11 giờ ngày 7-8. Theo lời trình bày, thời điểm đó đường đông, ông có việc gấp nên cho xe chạy một phần trên lề đường để vượt qua đoạn ùn ứ.

CSGT An Sương đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, trong đó có nội dung nghi ngờ xe bán tải có va chạm với một người đi xe đạp trước đó.

Theo PC08, từ nay đến cuối năm 2025, hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao khiến mật độ phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm cũng tăng. Tình trạng ùn ứ, kẹt xe vào giờ cao điểm sẽ xảy ra thường xuyên.

Người dân, đặc biệt là tài xế kinh doanh vận tải cần nghiêm túc chấp hành luật giao thông: Đi đúng phần đường, làn đường; không phóng nhanh, vượt ẩu; không lấn làn, vượt đèn đỏ; không điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn hoặc ma túy trong người…

Trong thời gian tới, Đội CSGT An Sương sẽ tăng cường tuần tra, sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.