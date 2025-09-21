TP.HCM: Kéo điện từ nhà ra mương chích cá, 2 anh em gặp nạn 21/09/2025 14:58

(PLO)- Hai anh em ruột ở phường Phước Long, TP.HCM kéo điện từ nhà ra mương nước để chích cá nhưng tử vong sau đó.

Chiều 21-9, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Phước Long, TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai người đàn ông tử vong tại khu vực ruộng nước cạnh hẻm 614 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai anh em ruột là ông NMT (50 tuổi) và NMĐ (47 tuổi), sống gần khu vực đã kéo dây điện từ nhà ra khu vực mương nước gần đó để chích cá.

Theo phỏng đoán ban đầu, trong quá trình chích điện bắt cá, anh em ông T đã bị điện giật, tử vong tại chỗ. Người dân phát hiện vụ việc nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Phước Long có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc,