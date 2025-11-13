Đồng loạt triển khai vạch mắt võng, biển báo mới ở trung tâm Đà Lạt

Chiều 13-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành triển khai kẻ nhiều vạch mắt võng cũng như lắp đặt, điều chỉnh hơn 100 biển báo giao thông mới.
Ghi nhận chiều nay, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt tiến hành kẻ vạch mắt võng tại các nút giao thông chính trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt.
Cơ quan chức năng cho biết, việc triển khai kẻ vạch mắt võng tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông không chỉ nhắc nhở người đi đường không dừng, không chắn ngang làn rẽ phải mà còn giúp phương tiện thoát nhanh khỏi nút giao.
Tại ngã 3 Nguyễn Văn Cừ - Ba Tháng Hai hay Hải Thượng – Ba Tháng Hai, ngã tư Phan Chu Trinh - Nguyễn Đình Chiểu,..đường vạch mắt võng dài khoảng 30m, hình ô lưới sơn vàng được kẻ để các phương tiện rẽ liên tục vào đường đèn tín hiệu cho phép rẽ.
Theo ghi nhận, xe máy và ô tô đều tuân thủ tốt, không dừng đỗ, xe di chuyển trơn tru vào làn rẽ phải, không còn tình trạng nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy dừng chắn lối rẽ phải như trước.
Nhiều người dân bày tỏ đồng tình với giải pháp này. Ông Trần Văn Quỳnh (nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu) cho hay, vạch kẻ mắt võng màu vàng rõ ràng giúp mọi người dễ nhìn, biết không được dừng lại để các xe lưu thông được thuận tiện.
Để triển khai vạch mắt võng, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đo đạc bề rộng mặt đường, độ dốc, hướng di chuyển chính...để điểm kẻ vạch phải đảm bảo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ.
Đối với nội dung khắc phục bất cập, tồn tại về biển báo, Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh lắp đặt 130 biển báo gồm: triển khai biển mới, biển điều chỉnh bổ sung chưa hợp lý. Hầu hết các biển báo mới tập trung chủ yếu trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt.
Trước đó trong tháng 8-2025, UBND tỉnh có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các phường Đà Lạt (cũ) tổ chức rà soát, đánh giá và giải quyết những bất cập trong hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đậu đỗ xe không đúng quy định. Theo đánh giá, hiện trạng hạ tầng bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn các phường Đà Lạt chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.