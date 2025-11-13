Đồng loạt triển khai vạch mắt võng, biển báo mới ở trung tâm Đà Lạt 13/11/2025 20:46

(PLO)- Đà Lạt bắt đầu triển khai vạch mắt võng tại nhiều giao lộ nhằm khắc phục các bất cập trong phân luồng và nhắc nhở người dân nhường đường cho xe rẽ phải.

Chiều 13-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành triển khai kẻ nhiều vạch mắt võng cũng như lắp đặt, điều chỉnh hơn 100 biển báo giao thông mới.

Các đơn vị kẻ vạch mắt võng tại nút giao Hải Thượng - Ba Tháng Hai chiều 13-11

Ghi nhận chiều nay, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt tiến hành kẻ vạch mắt võng tại các nút giao thông chính trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Người dân Đà Lạt bắt đầu làm quen, chấp hành khá tốt khi di chuyển tại các nút giao thông có vạch mắt võng

Cơ quan chức năng cho biết, việc triển khai kẻ vạch mắt võng tại các nút giao có đèn tín hiệu giao thông không chỉ nhắc nhở người đi đường không dừng, không chắn ngang làn rẽ phải mà còn giúp phương tiện thoát nhanh khỏi nút giao.

Tại ngã 3 Nguyễn Văn Cừ - Ba Tháng Hai hay Hải Thượng – Ba Tháng Hai, ngã tư Phan Chu Trinh - Nguyễn Đình Chiểu,..đường vạch mắt võng dài khoảng 30m, hình ô lưới sơn vàng được kẻ để các phương tiện rẽ liên tục vào đường đèn tín hiệu cho phép rẽ.

Theo ghi nhận, xe máy và ô tô đều tuân thủ tốt, không dừng đỗ, xe di chuyển trơn tru vào làn rẽ phải, không còn tình trạng nhiều phương tiện, đặc biệt là xe máy dừng chắn lối rẽ phải như trước.

Trong những ngày đầu, Phòng CSGT - Công an tỉnh sẽ hướng dẫn người dân làm quen, chấp hành di chuyển không dừng rẽ phải trên kẻ mắc võng

Nhiều người dân bày tỏ đồng tình với giải pháp này. Ông Trần Văn Quỳnh (nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu) cho hay, vạch kẻ mắt võng màu vàng rõ ràng giúp mọi người dễ nhìn, biết không được dừng lại để các xe lưu thông được thuận tiện.

Để triển khai vạch mắt võng, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đo đạc bề rộng mặt đường, độ dốc, hướng di chuyển chính...để điểm kẻ vạch phải đảm bảo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Một trong 130 biển báo mới, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế giao thông trên địa bàn Đà Lạt. Trong ảnh, biển báo mới cấm xe ô tô rẽ trái được điều chỉnh cao 6m tại nút giao ngã 3 Nguyễn Văn Cừ - Bà Triệu

Đối với nội dung khắc phục bất cập, tồn tại về biển báo, Công an tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Ban An toàn giao thông tỉnh lắp đặt 130 biển báo gồm: triển khai biển mới, biển điều chỉnh bổ sung chưa hợp lý. Hầu hết các biển báo mới tập trung chủ yếu trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt.