Đà Lạt đẹp hơn sau nâng cấp, nhưng cột điện làm xấu xí phố phường 12/11/2025 15:23

(PLO)-Đoạn đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) được mở rộng, đi vào hoạt động hơn hai tháng nay. Nhưng các cột điện cũ án ngữ giữa lòng đường vẫn chưa được thu hồi.

Theo người dân Đà Lạt, sự việc trên đã tồn tại hơn hai tháng qua, tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bùi Thị Xuân với chiều dài khoảng 1,6km.

Hàng chục cột điện chưa được thu hồi để ngầm hoá lưới điện, cáp viễn thông thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân.

Mất mỹ quan, gây nguy hiểm cho người đi đường

Đây là tuyến đường trung tâm khu vực Đà Lạt, hai bên đường khách sạn, cửa hàng kinh doanh dày đặc và việc đi lại của người dân, du khách tấp nập mỗi ngày. Vì vậy, những cột điện cũ chưa được thu hồi nằm trong lòng đường đang gây mất an toàn với người tham gia giao thông, làm xấu xí bộ mặt đô thị của Đà Lạt.

Ông Đặng Hồng Nam (72 tuổi, ngụ đường Bùi Thị Xuân) cho biết: “Đường đã khang trang, đi lại thông thoáng hai tháng nay. Chỉ còn những trụ điện chưa di dời, vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểm cho người đi đường. Tôi đề nghị các đơn vị sớm xử lý để tuyến phố trung tâm an toàn, sạch đẹp”.

Còn hơn 50 cột điện chưa được thu hồi trên đường Bùi Thị Xuân, một trong các tuyến phố trung tâm Đà Lạt.

Theo ghi nhận của PLO, tuyến đường Bùi Thị Xuân còn hơn 50 cột điện cũ cùng với các loại dây cáp viễn thông chưa được các đơn vị thu hồi. Nhiều vị trí cột điện nằm trong phần mặt đường mới thảm nhựa, tiềm ẩn rủi ro đối với phương tiện giao thông, nhất là vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu.

Ngoài yếu tố an toàn, việc tồn tại các trụ điện nổi còn khiến cảnh quan đô thị thiếu đồng bộ, không tương xứng với diện mạo hiện đại của tuyến phố.

Hệ thống cáp viễn thông vẫn còn ngổn ngang trên vỉa hè đường Bùi Thị Xuân.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Đà Lạt (đơn vị chủ đầu tư), công trình này bao gồm: hạng mục ngầm hóa toàn bộ hệ thống điện, cáp viễn thông, xây dựng hơn 3.100m hào kỹ thuật trên vỉa hè và 1.800m dây cáp ngầm 22kV.

Đến nay, phần thi công ngầm hóa cơ bản hoàn thành, song việc thu hồi các trụ điện nổi và đường dây cũ mới chỉ đạt khoảng 40%.

Mỗi đơn vị giải thích một kiểu

Báo cáo lên UBND tỉnh, đơn vị chủ đầu tư cho rằng hiện nay, tiến độ dự án bị ảnh hưởng do trạm biến áp Nguyễn Văn Trỗi 2 đã quá tải. Do vậy cần nâng cấp để đảm bảo đấu nối và đảm bảo nhu cầu cấp điện cho các hộ dân dọc hai bên tuyến đường Bùi Thị Xuân.

Do đó, việc đấu nối lưới điện phải phụ thuộc kế hoạch và lịch cúp điện của Đội Quản lý điện Đà Lạt nên dẫn đến chậm tiến độ.

Dự kiến trong tháng 11, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp thu hồi xong các trụ điện cũ.

“Quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt kiến nghị Điện lực Lâm Đồng, Đội Quản lý điện Đà Lạt xem xét, đầu tư nâng cấp trạm biến áp Nguyễn Văn Trỗi 2 để thực hiện đấu nối phục vụ dự án.

Nhưng đến nay điện lực vẫn chưa thực hiện nâng cấp trạm biến áp và chưa có ý kiến trả lời”, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt nêu trong báo cáo gửi UBND tỉnh ngày 10-11.

Trong khi đó, trao đổi với PLO vào sáng 12-11, đại diện Đội Quản lý điện Đà Lạt cho biết đơn vị đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án nâng cấp đường Bùi Thị Xuân cần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hạ ngầm đường dây hạ thế.

Đại diện Đội Quản lý điện Đà Lạt cho hay, hiện nay công trình di dời hạ ngầm đường dây hạ thế phục vụ mở rộng đường giao thông Bùi Thị Xuân đã thi công hoàn thành phần cáp ngầm hạ thế.

“Chúng tôi khẳng định tuyến đường Bùi Thị Xuân không thiếu điện và đã có các phương án cấp điện ổn định cho phụ tải khu vực này. Tuy nhiên, đơn vị thi công không đăng ký lịch công tác cụ thể để đơn vị có cơ sở thông báo lịch ngừng giảm cung cấp điện cho khách hàng trong khu vực”, đại diện Đội Quản lý điện Đà Lạt nói.

Các đơn vị tiến hành ngầm hoá cáp viễn thông trên đường Bùi Thị Xuân sáng 12-11.

Đội Quản lý điện Đà Lạt cho biết thêm, đơn vị đã có văn bản vào ngày 30-10 và ngày 11-11 đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công chuyển đấu nối, thực hiện thu hồi trụ điện và đường dây hạ thế không còn sử dụng.

“Ngày mai 13-11, Đội quản lý điện Đà Lạt đã đăng ký kế hoạch công tác và huy động lực lượng phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thu hồi các trụ điện gây mất an toàn, sớm đưa công trình hoàn thành”, đại diện Đội Quản lý điện Đà Lạt thông tin.

Người dân trên tuyến phố Bùi Thị Xuân mong muốn các đơn vị chức năng sớm di dời trụ điện cũ.

Trước yêu cầu của người dân, đại diện Công ty TNHH Hưng Nguyên (đơn vị thi công dự án) cho biết hiện công ty đang khẩn trương phối hợp với ngành điện lực để thực hiện việc di dời các trụ điện còn lại. Nhưng quá trình này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành kỹ thuật, đảm bảo an toàn lưới điện.