Đường tạm qua đèo Mimosa sẽ thông xe 2 làn trước ngày 30-11 24/11/2025 09:18

(PLO)- Ban Quản lý dự án 85 đang khẩn trương xây dựng tuyến đường tạm qua khu vực sạt lở đèo Mimosa và sẽ thông xe trước ngày 30-11.

Ngày 24-11, tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến sáng nay sau nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả, toàn bộ các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông xe nhưng vẫn còn 17 vị trí tắc đường trên các quốc lộ do địa phương quản lý.

Các tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý đã thông tuyến.

Lực lượng quản lý đường bộ ứng trực 24/24 giờ, huy động tối đa máy móc, vật tư để xử lý hàng trăm điểm sạt lở, ngập lụt, bảo đảm giao thông thông suốt.

Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ Việt Nam, tại các quốc lộ do địa phương quản lý vẫn còn 17 vị trí tắc giao thông trên bốn tuyến đường, tập trung tại tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, quốc lộ 27C còn 14 điểm sạt lở, gồm ba vị trí sạt lở ta-luy âm và 11 vị trí sạt lở ta-luy dương.

Điểm sạt lở tại Quốc lộ 27C.

Đáng chú ý, tại km44+410, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng và thiết bị phá đá, nổ mìn để giải phóng chướng ngại vật, trước mắt thông xe một làn. Sở Xây dựng Khánh Hòa đã tạm dừng lưu thông qua đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) và tổ chức phân luồng theo hai hướng qua quốc lộ 1, quốc lộ 26 và cao tốc Liên Khương-Prenn.

Tại tỉnh Lâm Đồng, còn ba vị trí tắc nghẽn. Trên quốc lộ 27C, đoạn km65+800 - km66+000 xuất hiện sạt lở ta-luy dương, dự kiến thông xe ngày 25-11. Trên quốc lộ 20 có hai vị trí tắc tại Đèo D’ran và Đèo Mimosa, dự kiến hoàn thành khắc phục lần lượt vào các ngày 25 và 30-11. Địa phương đã phân luồng giao thông qua quốc lộ 20, quốc lộ 27 và đường ĐT.725.

Các đơn vị đang khẩn trương thi công tuyến đường tạm qua đèo Mimosa. Ảnh BLĐ.

Được biết, ngay sau sự cố đứt đôi đường trên đèo Mimosa, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn, yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 tiếp quản đẩy nhanh công tác khắc phục, đảm bảo thông xe tạm thời trước ngày 30-11 trên tuyến đèo Mimosa.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 18 đến 19-11, tại đoạn km 226+600 đến km226+800 thuộc đèo Mimosa, mái taluy âm và phần nền, mặt đường đã bị sạt lở tạo hố sâu, chia cắt giao thông hoàn toàn .

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 rà soát toàn bộ Dự án Mimosa, phát hiện các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có giải pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn lâu dài.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 đang khẩn trương xây dựng tuyến đường tạm, dự kiến sẽ thông xe hai làn trước ngày 30-11.