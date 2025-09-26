Sở Xây dựng TP.HCM phản hồi về hệ thống biển báo, vạch kẻ đường 26/09/2025 09:21

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hệ thống biển báo, vạch kẻ đường trên địa bàn cơ bản rõ ràng, được duy tu thường xuyên và xử lý kịp thời các sự cố.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông tin về hiện trạng vạch kẻ đường, biển báo và công tác quản lý trên địa bàn.

Theo sở này, hệ thống đường bộ trên địa bàn TP.HCM hiện nay có chiều dài khoảng 24.685 km (trong đó TP.HCM cũ khoảng 8.749 km, tỉnh Bình Dương cũ khoảng 10.729 km, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ khoảng 5.207 km).

Hiện nay, hệ thống vạch kẻ đường, biển báo trên các tuyến đường do các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng quản lý cơ bản rõ ràng, không bị xuống cấp, thể hiện rõ phương án tổ chức giao thông hiện hữu, đảm bảo tầm nhìn, nội dung biển báo cho các phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy chuẩn.

Tình trạng chung của các biển báo, vạch kẻ đường sau thời gian dài sử dụng sẽ dần bị mờ, giảm dần chức năng phản quang. Ngoài ra, còn một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống vạch kẻ đường, biển báo như xe va chạm làm biển báo bị cong vênh, ngã đổ; tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lắp dù bạt làm che biển báo; dán quảng cáo lên biển báo, trụ biển báo; cây xanh phát triển làm che biển báo và chưa được mé nhánh kịp thời…

Tất cả sự cố, khiếm khuyết của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, trong đó hạng mục vạch kẻ đường, biển báo đều được lực lượng tổ chức tuần tra, báo cáo hàng ngày cho các đơn vị quản lý để xử lý, sửa chữa, khắc phục một cách kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Vạch kẻ đường ở nút giao An Phú. Ảnh: Thuận Văn

Cạnh đó, các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên rà soát, kiểm tra trên địa bàn phụ trách để phát hiện và xử lý các bất cập về hệ thống vạch kẻ đường, biển báo (mờ, mất phản quang, cong vênh, ngã đổ, không đúng quy chuẩn …), đồng thời rà soát, bố trí tích hợp các biển báo một cách hợp lý hơn, giảm tối đa số lượng trụ biển báo.

Công tác bảo trì hệ thống vạch kẻ đường, biển báo được đơn vị quản lý đường bộ thực hiện thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch bảo trì được Sở Xây dựng thông qua (trên cơ sở thời gian vạch kẻ đường có thời hạn bảo hành không ít hơn 6 tháng, màn phản quang của biển báo có tuổi thọ 10 năm theo tiêu chuẩn); các vấn đề như khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện ngay, kịp thời...

Ngoài ra, các đơn vị được giao quản lý đường bộ (hiện nay là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng quản lý, dự kiến trong thời gian tới ngoài các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng sẽ phân cấp các tuyến đường thuộc địa giới hành chính cấp xã về UBND cấp xã để quản lý) là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm duy tu, bảo trì biển báo, vạch kẻ đường theo phân cấp quản lý.