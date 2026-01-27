Thí điểm vạch kẻ đường mắt võng ở TP Cần Thơ 27/01/2026 16:28

(PLO)- Cần Thơ triển khai thí điểm vạch kẻ đường mắt võng tại nhiều nút giao trọng điểm, người điều khiển phương tiện dừng, đỗ trên vạch sẽ bị xử phạt theo quy định.

Ngày 27-1, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ ban hành thông báo về việc triển khai thí điểm tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường mắt võng tại một số nút giao thông trên địa bàn TP.

Theo Ban ATGT TP Cần Thơ, việc thí điểm được triển khai nhằm phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo thông thoáng và khắc phục tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường, khu vực cửa ngõ và một số tuyến trọng điểm của TP, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cơ quan thường trực Ban ATGT TP, đã tổ chức bố trí vạch kẻ đường mắt võng màu vàng tại các nút giao khu vực trung tâm. Đây là loại vạch kẻ được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024/BGTVT), có dạng ô chữ nhật với các đường chéo đan xen bên trong.

Theo quy chuẩn, vạch mắt võng được sử dụng để báo cho người điều khiển phương tiện không được dừng xe trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch, nhằm tránh gây ùn tắc giao thông. Loại vạch này được bố trí tại các giao lộ quan trọng, khu vực có làn rẽ phải liên tục hoặc những vị trí không cho phép dừng xe.

Cần Thơ triển khai thí điểm vạch mắt võng tại nhiều nút giao trọng điểm.

Một số nút giao thông đã và đang được triển khai thí điểm gồm: Cụm nút giao IC3 (nhánh N91 – N91B), nút giao 30 Tháng 4 – Trần Hoàng Na, Quang Trung – Lý Thái Tổ, 3 Tháng 2 – Trần Hoàng Na và Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Tri Phương.

Ban ATGT TP Cần Thơ cho biết, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường, trong đó có việc dừng, đỗ phương tiện trên vạch mắt võng, sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt đối với ô tô từ 400.000 đến 600.000 đồng; mô tô, xe gắn máy từ 200.000 đến 400.000 đồng; xe đạp, xe thô sơ từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Ban ATGT TP Cần Thơ đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa và chấp hành đúng quy định khi lưu thông qua các khu vực có bố trí vạch kẻ kiểu mắt võng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giảm ùn tắc trên địa bàn TP.