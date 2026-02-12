Siết kiểm định khí thải ô tô từ 1-3: Chủ xe cần làm gì? 12/02/2026 17:31

(PLO)- Từ ngày 1-3, quy chuẩn khí thải ô tô được áp dụng theo lộ trình mới, chặt chẽ hơn. Cùng thời điểm này, ngành đăng kiểm chính thức cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Ngày 12-2, Cục Đăng kiểm cho biết theo Quyết định 43/2025 của Thủ tướng, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với ô tô tham gia giao thông đường bộ sẽ được triển khai từ ngày 1-3.

Những phương tiện nào sẽ bị siết?

Theo đó, mức khí thải áp dụng căn cứ vào năm sản xuất của xe. Cụ thể, mức 1 áp dụng với xe sản xuất trước năm 1999, mức 2 với xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016, mức 3 với xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021, mức 4 với xe sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1-1-2027, xe sản xuất giai đoạn 2017-2021 lưu hành tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng mức 4. Từ ngày 1-1-2028, xe sản xuất từ năm 2022 lưu hành tại hai TP này phải đạt mức 5.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện các bước kiểm định ô tô. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, từ ngày 1-1-2029, tất cả ô tô tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng khí thải từ mức 2 trở lên. Đến ngày 1-1-2032, xe sản xuất từ năm 2022 sẽ áp dụng mức 5 trên phạm vi cả nước.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết các xe thuộc nhóm năm sản xuất nêu trên phải đạt mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.

Từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm trên toàn quốc sẽ thực hiện kiểm định khí thải theo quy trình và phương pháp mới. Quy trình này chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn, nhằm bảo đảm kết quả chính xác, đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường.

Chủ xe cần chủ động bảo dưỡng

Trước thay đổi này, Cục Đăng kiểm khuyến nghị chủ phương tiện chủ động bảo dưỡng, sửa chữa xe trước khi đưa đi kiểm định. Việc thay dầu, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến oxy… có ý nghĩa quan trọng, giúp động cơ vận hành hiệu quả và hệ thống xử lý khí thải hoạt động đúng thiết kế.

Ngoài ra, chủ xe nên sử dụng nhiên liệu bảo đảm chất lượng để tối ưu quá trình đốt cháy, hạn chế phát thải. Việc chủ động bảo dưỡng không chỉ giúp xe đạt yêu cầu kiểm định, tránh phải kiểm định lại gây tốn thời gian, chi phí, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Cũng từ ngày 1-3-2026, ngành đăng kiểm chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng trên toàn quốc.

Giấy chứng nhận điện tử là phiên bản số của giấy chứng nhận bản giấy hiện nay. Văn bản này có đầy đủ giá trị pháp lý như bản giấy, được lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Cục Đăng kiểm và cho phép tra cứu trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục.

Giấy chứng nhận điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được, thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan. Trên giấy có tích hợp mã QR để phục vụ việc kiểm tra, xác thực.

Từ ngày 1-3, các cơ sở đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu. Chủ xe có thể tra cứu, lưu trữ hoặc in giấy chứng nhận khi cần thông qua trang web của Cục Đăng kiểm.

Trường hợp có nhu cầu cấp bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe, không sử dụng phôi ấn chỉ như trước.

Theo Cục Đăng kiểm, việc áp dụng giấy chứng nhận điện tử mang lại nhiều lợi ích. Người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong quản lý, sử dụng giấy tờ. Không còn lo mất, rách, hư hỏng giấy chứng nhận. Các cơ sở đăng kiểm cũng tiết kiệm chi phí in ấn. Đồng thời, giải pháp này góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy chứng nhận giả và hỗ trợ lực lượng chức năng tra cứu nhanh, chính xác khi kiểm tra.

Hiện dữ liệu cấp giấy chứng nhận kiểm định đã được đồng bộ từ hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm sang cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng. Thông qua trục tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thông tin tiếp tục được kết nối với Bộ Công an để tích hợp vào các ứng dụng như VNeID, VNeTraffic.

“Việc cấp giấy chứng nhận điện tử nhằm bảo đảm dữ liệu kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải…”- đại diện Cục Đăng kiểm cho hay.