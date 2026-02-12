TP.HCM rà soát, xử lý 230 tàu cá mất kết nối hành trình 12/02/2026 17:29

(PLO)- Theo Sở NN&MT, tính đến ngày 5-2, Sở đã rà soát, xử lý được 230/830 tàu cá mất kết nối hành trình, còn lại 600 tàu chưa rà soát, xử lý.

Ngày 12-2, Sở NN&MT TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả rà soát, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình từ năm 2024 đến ngày 31-12-2025 trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 03 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 628 của UBND TP về việc rà soát, xử lý khép hồ sơ vi phạm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Sở xác định cần phải rà soát, xử lý 830 tàu cá mất kết nối hành trình từ năm 2024 đến 31-12-2025.

Ban Giám đốc Sở NN&MT ghi nhận kết quả của toàn thể lực lượng trực tiếp tham gia rà soát, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình. Ảnh: Sở NN&MT



Kết quả tính đến 5-2-2026, Sở NN&MT đã rà soát, xử lý được 230/830 tàu cá mất kết nối hành trình, còn lại 600 tàu chưa rà soát, xử lý.

Các tổ công tác tiếp tục thực hiện rà soát, xử lý và kết quả tính đến ngày 11-2-2026, đã hoàn thành việc rà soát, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối tại các xã, phường: Bình Châu, Tam Thắng, Phước Thắng, Rạch Dừa, Long Sơn, Bình Giã, Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ, Hòa Hội, Côn Đảo, An Lạc, Hạnh Thông, Vườn Lài, Bình Đông, Diên Hồng.

Còn lại ba địa phương trọng điểm nghề cá là Long Hải, Phước Hải, Vũng Tàu do số tàu cá mất kết nối nhiều nên hiện nay các tổ vẫn đang tiếp tục thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành để phục vụ các đoàn kiểm tra của Bộ NN&MT.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM, Sở đã xác định cần rà soát, xử lý 830 tàu cá thuộc 18 xã, phường và đặc khu Côn Đảo.

Ban Giám đốc Sở NN&MT ghi nhận sâu sắc và trân trọng đối với UBND các xã, phường, lực lượng Biên phòng, Công an TP, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng toàn thể lực lượng trực tiếp tham gia rà soát, xác minh và xử lý tàu cá mất kết nối giám sát hành trình.

"Từ kết quả bước đầu này, tôi mong rằng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, giữ vững nhịp công việc để hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ còn lại. Sở NN&MT sẽ luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất để các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ chung trong công tác chống IUU"- ông Nguyễn Toàn Thắng nói.