Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM sẽ kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy từ tháng 6 19/01/2026 14:43

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM khuyến khích các cơ sở đăng kiểm xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị đo cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm về việc triển khai thực hiện Thông tư số 92/2025 của Bộ trưởng Bộ NN&MT.

Theo Sở Xây dựng, Thông tư số 92/2025 của Bộ trưởng Bộ NN&MT về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (QCVN 99:2025) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-6-2026.

Sở Xây dựng TP.HCM khuyến khích các cơ sở đăng kiểm mua trang thiết bị để chuẩn bị kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy. Ảnh: THY NHUNG

Qua nghiên cứu nội dung Thông tư, Sở Xây dựng thông báo đến đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện theo lĩnh vực quản lý.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị các cơ sở đăng kiểm như sau:

Khẩn trương chủ động tổ chức rà soát, sắp xếp lại toàn bộ mặt bằng cơ sở đăng kiểm hiện có, xem xét bố trí khu vực có diện tích phù hợp để tổ chức kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải cho xe mô tô, xe gắn máy.

Chủ động phối hợp với các nhà cung cấp thiết bị, tổ chức rà soát, kiểm tra hiệu chỉnh các dụng cụ, thiết bị kiểm định phương tiện tại cơ sở mình, bảo đảm duy trì, đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm; tuân thủ nghiêm việc kiểm định, hiệu chuẩn các dụng cụ, thiết bị đo theo quy định của pháp luật về đo lường. Đối với thiết bị đo khí thải phục vụ kiểm định xe mô tô, xe gắn máy phải có phần mềm quản lý kiểm định, đồng thời bố trí khu vực riêng biệt để phục vụ hoạt động này.

Khuyến khích các cơ sở đăng kiểm xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm phương tiện, trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị đo cần thiết phục vụ cho công tác kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ngoài cơ sở đăng kiểm theo quy định tại QCVN 103:2024.

Khẩn trương liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam để được hướng dẫn cung cấp thông tin các thiết bị đo khí thải phù hợp, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 103:2024. Thiết bị phải tương thích với chương trình phần mềm kiểm định khí thải và các cấu hình kỹ thuật liên quan, bảo đảm việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng các quy định hiện hành.

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung yêu cầu nêu trên về Sở Xây dựng trước ngày 26-2.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có các khó khăn, vướng mắc kịp thời phản hồi về Sở Xây dựng để hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phối hợp hướng dẫn, xử lý theo quy định.