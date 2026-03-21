Thúc tiến độ dự án Vành đai 2 TP.HCM

(PLO)- Dù đã được triển khai nhiều năm, song đến nay dự án Vành đai 2 vẫn "đứng im", một số đoạn đang tích cực giải phóng mặt bằng.
Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đã có buổi kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án xây dựng Vành đai 2, đoạn qua địa phận TP Thủ Đức cũ.
Trong đó, đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái) đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) được đầu tư công; đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, Quốc lộ 1), được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Tại công trường Vành đai 2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn tất công tác thẩm định giá và ký quyết định giao đất trong tháng 3.
Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất việc định giá đất, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4. Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức giao đất phục vụ thi công
Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, việc xử lý sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
