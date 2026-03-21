Thúc tiến độ dự án Vành đai 2 TP.HCM 21/03/2026 18:48

(PLO)- Dù đã được triển khai nhiều năm, song đến nay dự án Vành đai 2 vẫn "đứng im", một số đoạn đang tích cực giải phóng mặt bằng.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đã có buổi kiểm tra, đốc thúc tiến độ dự án xây dựng Vành đai 2, đoạn qua địa phận TP Thủ Đức cũ.

Trong đó, đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến nút giao Bình Thái) đoạn 2 (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) được đầu tư công; đoạn 3 (từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, Quốc lộ 1), được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Đoạn 3 của dự án đang có một số máy móc trên công trường. Ảnh: ĐT

Tại công trường Vành đai 2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn tất công tác thẩm định giá và ký quyết định giao đất trong tháng 3.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn tất việc định giá đất, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4. Đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức giao đất phục vụ thi công

Đối với các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, việc xử lý sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Đoạn 1 dự án Vành đai 2 có chiều dài khoảng 3,6 km, xây dựng 2 đường song hành mỗi bên rộng 18 m, có tổng mức đầu tư hơn 9.326 tỉ đồng. Dự án đang được tích cực triển khai bồi thường, GPMB song vẫn còn khá ngổn ngang.

Ban Giao thông cho biết đoạn 1 đã có khoảng 76% mặt bằng, hiện đã bàn giao 396/888 trường hợp, tương ứng 36,5 ha.

Việc bàn giao mặt bằng được chia thành nhiều đợt, trong đó một phần dự kiến hoàn tất trong tháng 3.

Ban Giao thông cho biết các phần còn lại tiếp tục triển khai trong tháng 4 và hoàn tất bàn giao mặt bằng khu vực nút giao Bình Thái trong quý II-2026.

Tương tự, đoạn 2 dự án (từ nút giao Bình Thái đến đường Phạm Văn Đồng) dài khoảng 2,45km, tổng mức đầu tư hơn 4.540 tỉ đồng, hiện đã có hơn 78% mặt bằng nhưng cũng gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Giao thông, các mốc bàn giao dự kiến triển khai từ tháng 3 đến tháng 5-2026 nhằm phục vụ thi công các hạng mục chính như cầu Rạch Ngang và nút giao với đường Phạm Văn Đồng.

Đoạn 2 có nút giao 3 tầng tại đường Phạm Văn Đồng, việc di dời vẫn diễn ra khá chậm, mặt bằng chưa được giải tỏa dứt điểm.

Về phía chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM kỳ vọng địa phương sớm bàn giao mặt bằng để dự án đẩy nhanh tiến độ.

Đoạn 3 dài gần 2,7 km, nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, được đầu tư theo hình thức BT với tổng mức hơn 2.700 tỉ đồng. Tuyến đường có lộ giới 67 m, giai đoạn 1 xây dựng 2 đường song hành, mỗi bên rộng 10,5 m. Tuy nhiên đã tạm ngưng thi công nhiều năm nay.



Cả đoạn 3 khá vắng vẻ, cỏ mọc um tùm

Vật liệu hoen rỉ, dự án cũng im lìm.

Đoạn này sẽ được đầu tư nút giao khác mức 3 tầng giữa Vành đai 2 và đường Phạm Văn Đồng với hệ thống cầu vượt gồm nhiều nhánh kết nối. Trong đó, cầu vượt chính trên tuyến Vành đai 2 có bề rộng từ 12,5 m đến 19,5 m, liên thông với các trục đường Linh Đông, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân và khu vực Rạch Ngang.

Tuy nhiên, nhiều đoạn trên công trường đang được thả bò.

Theo chủ đầu tư - Công ty CP Văn Phú Bác Ái, hiện tiến độ thi công đạt khoảng 44% khối lượng, dự án đã phải tạm dừng từ năm 2020 do vướng mắc về giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý.