Tăng phần đường dành cho xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng 29/01/2026 18:24

(PLO)- TP.HCM sẽ tăng phần đường dành cho xe hỗn hợp từ 7m (2 làn xe) như hiện nay lên thành 10m (3 làn xe) trên đường Phạm Văn Đồng để giảm ùn ứ.

Vừa qua, đường Phạm Văn Đồng đoạn từ cầu Bình Lợi đến đường Nguyễn Xí (TP.HCM) thường đông đúc xe cộ, nhất là dòng xe ô tô. Do đó, người dân đề xuất cho phép xe ô tô chạy vào làn xe 2 bánh (làn thứ 2 tính từ phải qua) vào giờ thấp điểm như từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và 9 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

TP.HCM sẽ tăng độ rộng phần đường dành cho xe hỗn hợp từ 7m (2 làn xe) như hiện nay lên thành 10m (3 làn xe) trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: ĐT

Về vấn đề này, Sở Xây dựng cho biết nhằm tăng khả năng thoát xe trên cầu Bình Lợi và tuyến đường này, sở đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu triển khai dự án cải tạo dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng. Đồng thời, tăng phần đường dành cho xe hỗn hợp từ 7m (2 làn xe) như hiện nay lên thành 10m (3 làn xe). Dự án đã được ghi vốn và dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2026.

Hiện nay, trên cầu Bình Lợi đang bố trí 2 làn đường sát vỉa hè rộng 3,5m/làn dành cho xe 2 bánh lưu thông. Ngăn cách giữa 2 làn đường là dải phân cách bê tông thiết kế xây dựng cố định với kết cấu cầu.

Trường hợp để xe ô tô lưu thông vào làn đường xe 2 bánh (làn thứ 2 tính từ phải) theo như đề xuất, nếu có tai nạn giao thông hoặc sự cố thì xe ô tô sẽ chiếm toàn bộ phần đường xe chạy, khi đó xe 2 bánh không thể lưu thông, gây ùn tắc giao thông trên cầu.