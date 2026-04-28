TP.HCM: Cấm xe lưu thông một số tuyến đường, phục vụ bắn pháo hoa 28/04/2026 16:11

(PLO)- Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông một số tuyến đường tại các khu vực tổ chức chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ chương trình bắn pháo hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Phòng PC08 thông báo như sau:

Khu vực Trung tâm TP.HCM - điểm bắn pháo hoa đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn:

Kể từ 18 giờ đến 21 giờ 30 ngày 30-4, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến đường:

Đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi);

Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng);

Đường Đồng Khởi (đoạn từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Đức Thắng);

Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Lê Duẩn đến cầu Khánh Hội).

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Bỉnh Khiêm);

Đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Pasteur đến hầm chui cầu Khánh Hội).

Đường song hành Võ Văn Kiệt (đoạn từ điểm dẫn lên cầu Calmette đến Pasteur).

Đường Ngô Văn Năm (đoạn từ Nguyễn Siêu đến Tôn Đức Thắng).

Đường Nguyễn Siêu (đoạn từ Ngô Văn Năm đến Tôn Đức Thắng).

Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội).

Đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Tôn Đức Thắng).

Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ).

Đường Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Pasteur đến Hồ Tùng Mậu).

Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Pasteur đến Nguyễn Huệ).

Đường Mạc Thị Bưởi (từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Đường Hai Bà Trưng (từ Đông Du đến Công trường Mê Linh).

Đường Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm (từ Võ Văn Kiệt đến Tôn Thất Thiệp).

Các tuyến đường xung quanh vòng xoay Công trường Mê Linh gồm Ngô Đức Kế (đến đường Đồng Khởi), Hồ Huấn Nghiệp (đến đường Đồng Khởi), Thi Sách (đến đường Đông Du).

Đường R12 (đoạn từ chân cầu Ba Son đến N6).

Toàn bộ các lối lên, xuống Cầu Ba Son, cầu Khánh Hội (02 lối thoát hiểm).

Người dân có thể lựa chọn lộ trình lưu thông thay thế:

- Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh – Cầu Thủ Thiêm – Hầm vượt Sông Sài Gòn – Ký Con – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học – cầu Ông Lãnh – Hoàng Diệu.

- Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Nguyễn Thái Học – Nguyễn Thị Nghĩa – Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Xô Viết Nghệ Tĩnh.

- Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Ba Tháng Hai – Lê Hồng Phong.

- Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong – Điện Biên Phủ - Cầu Sài Gòn - Võ Nguyên Giáp.

- Đối với các tuyến đường dẫn ra Vòng xoay Công trường Mê Linh (gồm: Phan Văn Đạt, Hồ Huấn Nghiệp, Ngô Đức Kế): Chỉ lưu thông hướng ra Công trường Mê Linh, không di chuyển hướng vào Đồng Khởi (đối với các phương tiện còn sót lại trong khu vực Đồng Khởi sau khi đã cô lập để phục vụ chương trình).

- Cấm các loại phương tiện dừng, đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên các cầu Thủ Thiêm, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Đĩa…

Cấm nhiều tuyến đường vào đêm 30-4 để phục vụ chương trình bắn pháo hoa. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khu vực 1, phường Bình Dương

Kể từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 30-4 cấm xe lưu thông vào các tuyến đường sau: Đường Hùng Vương (từ Trường Sa đến Lê Lợi) và Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ Trường Sa đến Lê Lợi).

Lộ trình lưu thông thay thế: Điểm bắn pháo hoa ở khu vực trung tâm thành phố mới, người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp để tránh khu vực trận địa pháo hoa bằng các tuyến đường lân cận, song song tuyến đường cô lập, phân luồng giao thông.

Khu vực 2 - Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa

Kể từ 20 giờ đến 21 giờ 30 ngày 30-4 cấm các loại xe lưu thông vào các tuyến đường Nam Quốc Cang (từ Bùi Lâm đến Điện Biên Phủ); đường Điện Biên Phủ (từ Nam Quốc Cang đến Nguyễn Thị Định); đường Nguyễn Thị Định (từ Điện Biên Phủ đến cổng trường Biên phòng); đường Phạm Văn Đồng (hạn chế ô tô từ Nguyễn Văn Linh đến Điện Biên Phủ).

Để tránh khu vực quảng trường, các phương tiện có thể di chuyển theo hướng từ Bùi Lâm – Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Thị Định – Điện Biên Phủ - tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Phòng PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến các tuyến đường tiếp giáp khu vực cô lập, cấm đường phục vụ các chương trình bắn pháo hoa cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông, lực lượng tham gia đảm bảo TTATGT hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.