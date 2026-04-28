TP.HCM lấy ý kiến người dân về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt 28/04/2026 15:41

(PLO)- Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tại TP.HCM có thể đóng góp ý kiến, đề xuất về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM vừa tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với việc nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt. Những người được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, thời gian lấy ý kiến từ ngày 28-4 đến hết ngày 30-4.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM. Luật Đô thị đặc biệt được định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế vượt trội để tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, tài chính, tổ chức bộ máy, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hiện nay, TP.HCM đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới.

TP.HCM lấy ý kiến người dân về việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Theo phiếu xin ý kiến, TP.HCM sẽ khảo sát về mức độ tiếp cận thông tin, mức độ quan tâm của người dân đối với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Người dân cũng có thể góp ý về sự cần thiết của việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt và các cơ chế, chính sách đặc thù được đưa vào luật mới.

Nội dung khảo sát có các mục liên quan đến kỳ vọng của người dân, những vấn đề cần tính toán khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, TP.HCM cũng lấy ý kiến đánh giá của người dân về sự cần thiết của các cơ chế, chính sách đưa vào dự thảo Luật, như tăng quyền tự chủ về tài chính - ngân sách (quyết định chi tiêu, giữ lại nguồn thu); phân cấp mạnh về quản lý đầu tư công, lựa chọn nhà đầu tư; chủ động trong quy hoạch đô thị, sử dụng đất đai; cơ chế đặc thù về thu hút, đãi ngộ nhân tài, chuyên gia; thí điểm chính sách mới về khoa học công nghệ, chuyển đổi số..

Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cũng có thể gửi thêm các góp ý, đề xuất cho Luật Đô thị đặc biệt.

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM hoàn thành tổ phối hợp liên ngành trong tháng 4 để chỉ đạo xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, đồng thời chuẩn bị nguồn lực và chính sách phục vụ tham mưu trước tháng 5.

Sở Tư pháp được giao chủ trì xây dựng tờ trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước ngày 20-5; hoàn thành báo cáo rà soát chủ trương của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế liên quan; bản thuyết minh dự thảo luật. Hồ sơ được chuẩn bị nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý cho việc đề xuất chính sách.

Đến trước ngày 23-5, TP.HCM tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Trước ngày 30-7, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ sau khi tổ chức lấy ý kiến thông qua họp góp ý, hội thảo, tọa đàm và tham vấn, truyền thông.

Trước ngày 5-8, UBND TP.HCM tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Chính phủ vào trước ngày 10-8.

Trước ngày 25-9, các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra sau khi Chính phủ cho ý kiến và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thực hiện thẩm tra. Nội dung giải trình là cơ sở để hoàn thiện dự án luật trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thể góp ý kiến theo phiếu đăng ký dưới đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFfNglGNDSKkaqr0k1bpNrrqLBpIIRuFsbQBMrVTTh7wivvg/viewform